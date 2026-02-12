柯文哲尾牙唱到哭「心中枷鎖如何解脫」緊握拳頭 影片曝光網友吵翻
民眾黨昨晚（11日）舉辦尾牙，前主席柯文哲上台高歌，分別唱了洪榮宏〈一支小雨傘〉、伍佰〈挪威的森林〉等經典歌曲，尤其在唱〈挪威的森林〉期間拳頭數度緊握，最後一句「只是心中枷鎖該如何才能解脫」彷彿唱出千頭萬緒。只是影片曝光後，留言區成了白綠支持者互嗆的戰場。
昨晚民眾黨尾牙上，柯文哲與妻子陳佩琪上台合唱〈一支小雨傘〉，夫妻倆唱著唱著相繼哽咽，歌曲結束後，陳佩琪拉著柯文著向台下黨員致謝，表示在座每個人都貢獻了一份力量，「謝謝你們把我的先生救出來，謝謝！」之後柯文哲又與其他人合唱〈挪威的森林〉，期間右手數度握拳，影片曝光引起討論。
大批支持者看完紛紛留言替柯文哲加油，「這一年真的太不容易了」「看到阿北的眼淚真的好難過」「鼻酸，阿北加油」「過去一年辛苦了💪」。但另一批人則狠酸「牢裡有KTV，大概一個月能唱一次」「怎麼還沒回新竹照顧你媽呀？」「這對夫妻真是史上最妙」「好好珍惜能戴腳鐐唱KTV的日子，之後回土城比較難有這樣的設備」。
