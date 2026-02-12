柯文哲尾牙唱「挪威的森林」泛淚 青鳥小草留言戰翻

（記者許皓庭／綜合報導）台灣民眾黨於 11 日晚間舉辦尾牙晚宴，前主席柯文哲與妻子陳佩琪一同出席並上台獻唱，場面熱絡。然而，當柯文哲演唱經典歌曲《挪威的森林》時，唱及「枷鎖」相關歌詞一度情緒激動、緊握拳頭，引發台下支持者動容。相關畫面曝光後，網路輿論呈現兩極化反應，支持者「小草」與反對者「青鳥」在社群平台上爆發激烈唇槍舌戰，成為晚宴的意外插曲。

晚宴期間，柯文哲與陳佩琪攜手登台，首先選唱台語金曲《一支小雨傘》。在演唱過程中，兩人情緒似乎頗為感觸，陳佩琪隨後更拿起麥克風向台下黨工與支持者致意，感性表示：「謝謝在座的每一個人都貢獻了一份力量，謝謝你們把我的先生救出來。」此番言論獲得現場熱烈掌聲回應。

隨後，柯文哲獨唱伍佰的代表作《挪威的森林》。據現場畫面顯示，當他唱到歌詞「心中枷鎖該如何才能解脫」時，神情凝重並緊握拳頭，似乎觸動了內心深處的情緒，眼眶一度泛淚。這段畫面經轉播後迅速在網路上流傳，引發廣大討論。支持者紛紛在留言區送暖，表示看到這一幕感到相當心疼與不捨。有網友回憶起去年的小年夜，陳佩琪與支持者是在土城看守所外陪柯文哲圍爐，對比今年終於能平安團聚，許多人留言「真的太不容易了」、「看到阿北的眼淚好難過」、「心疼又感動，今年終於能好好過年」。

然而，社群留言區同時也湧入大量持反對意見的「青鳥」網友進行嘲諷。部分網友針對柯文哲目前的司法案件狀態，留下「電子腳鐐拿出來摸彩」、「怎麼沒在土城辦尾牙」、「麥克風被帶電子腳鐐的人摸過」等尖銳言論，甚至譏諷表演環節應增加「踩飛輪噴獎金」。這些留言隨即引發支持者不滿，回嗆對方「崩潰」、「造口業」，雙方陣營在網路上相互叫罵，戰火從實體尾牙延燒至虛擬世界。

