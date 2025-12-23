柯文哲市長室收錢仍稱乾淨 獲解限居可到南部選舉了

柯文哲今出稱「檢察官查了1年，做夢都沒想到，柯文哲怎麼會那麼乾淨」。

台北地院今（23日）審理柯文哲弊案，由柯文哲與他的律師進行答辯，對於檢察官查出他在市長任內，在市長室踩飛輪收陳盈助300萬元、謝國樑200萬元及派人去邱佩琳家管理室收取400萬元並在范有偉家中拿走500萬元等多筆現金已由當事人出庭證實，但柯文哲仍說：「檢察官查了1年，做夢都沒想到，柯文哲怎麼會那麼乾淨」柯文哲聲請解除限制住居獲准，將有利於到中南部選舉，不必回家過夜，電子腳鐶及手機報到仍維持。

柯文哲今聲請解除限制住居於台北市大安區住家，合議庭當庭評議後認為，在考量《憲法》比例原則，認為柯文哲目前接受電子腳鐶、個案手機電子監控、限制出境及限制出海，也有7,000萬元交保金，准予即刻起解除限制住居；可抗告。

對於檢察官起訴指違法放水京華城容積率，圖利121億元並收假政治獻210萬元及1,500萬元賄款，柯文哲表示，京華城案看似複雜，其實只有一個簡單問題，就是「柯文哲有沒有介入京華城案，指示圖利京華城」，對於多次下條子指示，柯文哲今未再說明，柯文哲強調，自己不清楚細節，容積率變成840%都不知道，柯文哲指出當時是疫情高峰，他每天都在忙處理疫情，也沒人進晨會報告本案，他是後來出庭聽證人到庭說才知道案情。

柯文哲提到，檢方動用國家機器查了一年，他們全家、民眾黨都被查過一遍，聽陳佩琪說，連失智的岳母，還有死去多年的岳父的帳戶也被查，請問到底查到什麼？做夢都沒想到，柯文哲怎麼會那麼乾淨；對於檢方查到他在市長室收現金及侵占周俊吉妻、謝國樑及林命群的捐的政治獻金共600萬，柯文哲自己並未說明。

對於遭控行賄柯文哲及應曉薇的沈慶京，柯文哲表示，如果沈慶京最後被判無罪，公司也差不多完蛋，這是很大的集團，若公司倒了，檢方有無想過上千個家庭怎麼辦；已認罪的彭振聲雖未翻供，但柯文哲今仍表示，彭振聲是在檢察官疲勞轟炸下被騙認罪；全案預計明進行最後一個庭期，將由柯文哲、應曉薇及沈慶京辯論，訂明年3月26日宣判。

