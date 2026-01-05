柯文哲希望留在立法院？黃國昌曝今簽辭職書 傳她「情況特殊」可能留任

黃國昌透露今天已簽好辭職書，但陳昭姿的部分是否依規定請辭還要柯文哲處理。（鏡報鄒保祥）

民眾黨「兩年條款」規定不分區立委擔任滿2年就須辭職，本屆8名白委中，除了去年遞補上任的劉書彬以外，包括主席黃國昌在內的7人都要在今年1月31日請辭、由後面順位的候選人遞補。黃國昌今（5日）證實已經簽好辭職書，預計1月30日送出，但傳出陳昭姿的部分將另有安排，黃國昌也鬆口回應了。

怕司法追殺、留在立法院？

黃國昌今上午接受網路節目《誰來早餐》專訪，談到柯文哲昨嗆民進黨，「如果再搞黃國昌，我一定焦土政策」，主持人問會不會柯文哲擔心他遭司法追殺，因此希望他留在立法院？但他心中沒有擔心或不擔心的問題，他坦言柯文哲確實有跟他提過這件事，但他認為自己是黨主席，也是黨團總召，希望讓人覺得這個黨是有制度的，且接下來還是要開會討論黨團運作，不會就此不管。

黃國昌自曝已簽辭職書

黃國昌透露，除了陳昭姿的部分因為還有《人工生殖法》的立法進度問題，這是她要去跟柯文哲談的問題，但其他人都不受影響，他自己更是在今年上節目之前，就在黨團簽好辭職書了，因為還有些程序要跑，所以會先收好各委員的辭職書，之後一起送出，讓新委員可以在2月1日銜接上任，因為中間還有一些做要是中選會、內政部要跑的，以民進黨政府無恥的程度，也要算空窗期會搞多久、會不會被上下其手。都是要先預防的事情。

他也提到，去年有人提案要暫緩「兩年條款」，他認為兩邊都有道理、都是為黨好，所以他徵得大家同意、不要表決，最後決定就是要維持兩年條款，除非柯文哲另有指示。

陳昭姿可能留任立委？黃國昌這樣說

針對陳昭姿推的《人工生殖法》，柯文哲日前也去拜會民進黨團，黃國昌解釋，因為國民黨那邊卡很久，他們已經談了3個月，如果民進黨接受，確實有可能變成綠白合的契機，但問題是過去1年多攻擊陳昭姿代理孕母的都是民進黨。

事後面對媒體訪問關於兩年條款的運作問題，黃國昌重申，黨有黨的制度，就按照制度走。至於陳昭姿的部分是否真的可能留任，媒體追問她的情況是否比較特別？黃國昌沒有正面回答，僅說「再看看啦」。

