柯文哲希望破滅 彭振聲、邵琇珮認圖利罪求緩刑

民眾黨前主席柯文哲今未被傳喚，仍主動到庭參加京華城案審理。

台北地院審理柯文哲弊案，針對沒有收錢的台北市前副市長彭振聲、前總工程司邵琇珮及前都發局長黃景茂圖利京華城121億餘元部分進行最終辯論，黃景茂仍強調無罪，但被柯文哲指是受檢察官不正訊問的彭振聲及邵琇珮均沒翻供，維持認罪，請求法院給予緩刑，涉及罪責較重的收賄罪的柯文哲今天原本不必出庭，他主動到場，仍無法改變彭振聲及邵琇珮對認罪的堅持。

檢察官論告時指出，依據相關人的對話記錄，2020年及2021年間，多位處理京華城案的台北市政府公務員表示「京華城案不希望給他過」「過了腥風血雨」「答辯書寫不完」「京華城是土匪」，顯示台北市政府的公務員受有壓力，也有給柯文哲、彭振聲及邵琇珮建議，但這些建議卻都被視而不見，其至有公務員說「就拖」「拖到換市長」，邵琇珮也曾說「可以的話，不會給京華城辦公展」。

檢察官指出，台北市政府明明在京華城告的行政官司中勝訴，不用回復120284平房公尺的樓地板面積給京華城，但柯文哲與彭振聲卻無視於公務員一再提醒，最後違法提出「方案四」改以給20%容積獎勵的方式，未將容積價值等資料提供給都委會審議，讓京華城換個方式取得想要的121億元容積，檢察官認為，違背法令及濫用裁量權違反公平原則都是圖利。

遭起訴求刑3年的彭振聲仍是認罪，他指出，自己在陷入這案子後，妻子及母親相繼離去，現在是等吃、等睡、等死的「三等國民」，只為了小孩而活，希望法官不要再讓他受這麼多的苦受，彭振聲的律師表示，檢方指控彭振聲處理京華城陳情案的陳情轉研議及細部計畫審查階段違法，但此案的違法性判斷困難，加上容積率增加後的利益難計，考量彭振聲是否真有違背法令。

遭檢察求刑1年3月緩刑2年的卲琇佩今認罪表示對起訴內容沒意見，律師則希望能讓邵琇珮獲緩刑，檢察官對於認罪的被告，建議法官維持起訴時原本的求刑，並考量減刑、證人保護法等規定判決；遭起訴求刑的黃景茂則強調依法辦理，沒有受到壓力。全案將於下週進行政治獻金部分辯論，訂明年3月26日下午2點30分宣判。

