柯文哲幫腔中配李貞秀！批執政黨翻車「打到藍營」

民眾黨6名不分區新立委將上任，其中立委李貞秀的中國籍配偶身分被外界關注；她若順利遞補，將成為史上首位進國會的中配立委。但陸委會方面證實，至今尚未接獲李貞秀放棄中國國籍的證明；針對李貞秀的國籍爭議備受討論，民眾黨創黨主席柯文哲28日就替她抱不平，不僅怨政府沒有SOP，更脫口痛批「民進黨逼死人民！」。對此，旅美學者翁達瑞（陳時奮）就發文拆解柯文哲的「這7字」，更質疑柯文哲的言論「無一字真實」。

民眾黨不分區立委執行「兩年條款」，包含林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位立委，將於2月1日辭去立委職務。只剩下續推人工生殖法的陳昭姿，以及2025年2月才遞補的劉書彬；其中除了劉書彬爭議連環爆外，遞補立委李貞秀因具有中配背景、且仍未放棄中國的戶籍也掀起討論。

陸委會日前證實，沒收到她放棄中國籍的證明，讓創黨主席柯文哲跳出來抱不平，更指控「民進黨逼死人民！」。對於柯文哲吐出來的這七個字，學者翁達瑞逐字拆解並直言「無一字真實」。

拆解「人民」 批柯文哲企圖煽動更多民怨

學者翁達瑞認為，李貞秀的身分是民眾黨遞補的不分區立委，並非單純的一般民眾；若她未投入政治，自然不會衍生國籍爭議。翁達瑞質疑柯文哲刻意誇大其詞，以「人民」一詞取代「立委」，明顯是在放大問題、試圖煽動更多民怨。

批「逼死」說法失真 轟柯文哲：扭曲誇大

翁達瑞接著指出，柯文哲用「逼死」兩字也是刻意的扭曲與誇大。他分析，李貞秀不想在一年後卸任，她還有另一個選擇，那就是老實放棄中國戶籍。而就算李貞秀在一年後下台，她也不會面對死路。

學者揪鐵證：柯文哲沒講實話 嫁禍民進黨

針對柯文哲當眾點名民進黨開轟，翁達瑞也作出反擊。他指出，李貞秀只能當一年立委，是國籍法20條的規定，修法時間落在民國89年2月。回看當時，國民黨在立法院擁有絕對多數的123席，民進黨只有70席，修法主導權顯然不在民進黨。

翁達瑞進一步指出，若將「只能當一年立委」解讀為政黨逼迫人民的結果，那麼「罪魁禍首是國民黨，而非民進黨」。翁達瑞質疑柯文哲沒講實話，目的在嫁禍民進黨。

翁達瑞最後總結指稱，民眾黨在明知李貞秀不符合法定立委資格，仍執意違法提名遞補；面對法律限制，柯文哲不僅未檢討自身決策，反而以不實說法轉移焦點，刻意將責任嫁禍給民進黨。他認為，柯文哲既沒有資格抱怨他人，更沒有理由指責民進黨。他更直指柯文哲的「怨」，其實就是為了獲取政治利益，經常怨錯對象。

