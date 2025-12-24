柯文哲庭上提「妻跪地擦地」落淚 陳佩琪發文還原：只是忙碌職業婦女日常

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北地院審理京華城等案，昨（23）日進行言詞辯論，前民眾黨主席柯文哲在答辯時提到，自己有次晚間10時許回到家，開門看見妻子陳佩琪跪在地上擦地板，柯文哲情緒激動哭說「我們家沒有傭人」，並稱自己是很節儉的人。陳佩琪今早在臉書發文，回應此新聞，表示只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板，這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。

柯文哲。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪說，自己是有一只十多年前990元買的好神托，平常都用它來拖地，只遇到牆角或門和地板間、這些會藏汙納垢的死角時，才會跪著擦地板。醫生本就是一個較忙碌的行業，所以養成了常三更半夜做家事的習慣，也才會被也是常常很晚回家的先生撞見，但這就只是一個忙碌職業婦女的日常而已。

陳佩琪說，年輕時覺得自己壯的跟一頭牛一樣，但從2011年肺腺癌開刀後， 開始有所醒悟了，查覺到只要是人、是吃五穀雜糧的，還是有生病軟弱的時候，但最痛的時光也走過了，沒想到人生後續還有更大的考驗，是從去年8月底的一場大搜索開始。

陳佩琪說，這是她畢生難忘的恐怖畫面，沒經過228，但有讀過美麗島事件的後代寫的、他們親身目睹的文章，心中浮起台灣警總再現的景象，這些來搜索的人雖沒有荷槍實彈，但一副要把人吞下肚的凶惡模樣，令人寒慄，大家不妨回去看那天在她家前院、媒體拍到的景像，外面都被拍到是這樣了，裡面更是可怕。

陳佩琪說，偵查不公開本是檢察官要遵守的， 但柯文哲的人權根本是個屁，接下來幾天、幾週、幾個月，她們被鏡檢和馬檢和綠媒、名嘴們天天偵查大公開，每天都來一個一刀斃命的東西，這些外洩出去的東西，大家一看就知道絕對有人違法取得，不過都查無實證，查無不法，剩下的就只有我們家屬被嚇到如寒蟬般不敢講話而已，他們都自己人嘛，互相掩護一下就好了，可是她的先生卻在沒證據之下被關了一年。

陳佩琪質疑，檢廉把她當罪犯看待，隨意取走她的手機，這是在我們法律上允許的嗎？陳佩琪也回想當初被搜銀行保險箱時的場景，面對質問一一回應，陳佩琪嘆，「當時銀行旁若有窗戶，我早就像李師科案的王迎先一樣跳下去了」。

陳佩琪稱，至於被收走的存摺她是不在乎，已經很久沒整理了，拿走也減少她空間的負擔，只是氣就氣在拿走了卻連看都不看，抓她去問時還要問：這本是什麼時候開的，那本是何時弄得的？去北檢還考她記憶力，真的有夠離譜。後來看到搜索票上詳細記載的內容，就知道他們其實已經把他們眼中一干所謂的犯罪嫌疑人所有的財產、事前全掃描過一遍了，只是搜索當下，看到她父母親的存摺，面露喜色，可能是覺得會有重大發現吧。

陳佩琪批，當初搜索票上的理由，只籠統寫個貪汙治罪條例，最近才看到搜索票的全文，是林俊言寫的，某法官核定的，精彩至極，她會陸續跟大家分享。

陳佩琪也說，當初檢方查到柯文哲在去年9月11日也要去美國東岸，好像要參加什麼台美國防軍事會議這方面的，這在台灣和美國之間本就是重中之重的議題，在野領袖本就該都去了解詳細，現在回想起來，就如同她先前說的，倘若沒有這場官司，以先生的經歷、才華和戮力從公的精神，定可以為國家做出許多貢獻來，但現在呢，一切如夢幻泡影，每天看不完的卷宗，跑不完的法院，哀哉人生。



