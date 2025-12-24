即時中心／徐子為報導



台北地方法院連續10個工作天，密集審理前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉入的京華城容積弊案，今（24）日再度開庭，目前全案已進入言詞辯論最終階段。媒體摘錄柯文哲庭上發言片段，他為自認很節儉，流淚稱沒有請傭人，看到陳佩琪要跪地擦地板。對此，《壹電視》主播王乃伃認為，這番說詞只會讓她覺得「恐婚」，對論證柯沒貪汙沒幫助。





王乃伃轉述，柯文哲為了證明自己節儉不貪污在庭上說了以下這段話。



「自己很節儉，有一天晚上10點多回到家，打開門就看到妻陳佩琪跪在地上擦地板」柯流著淚說「我家沒有請佣人」，一度為之語塞，書記官見狀拿面紙給他拭淚。



轉述完上述評論後，王乃伃傻眼大喊，她看完不會覺得柯沒貪污，只覺得「恐婚」欸！嫁給「小氣父權男」有夠衰。

廣告 廣告





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲庭上流淚稱「沒錢請傭人、陳佩琪要跪在地上擦地板」 主播看到這樣回

更多民視新聞報導

「2026藍白合」苗栗開第一槍！鍾東錦宣布：「她」將出任副縣長

應曉薇喊虎頭鍘斬林俊言 網譏「還沒下戲」把法庭當花系列？

美戰爭部報告曝！揭中國「這時間點」具攻台能力 國防部示警了

