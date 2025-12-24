柯文哲弊案法官諭知藏玄機 命被告明年3月26日到庭聽判

柯文哲弊案辯論終結，一審訂明年3月26日下午2點判宣判。

台北地院審理柯文哲弊案，今（24日）18點37分，在柯文哲、沈慶京及應曉薇完成辯論後，全案11個被告審理程序正式結束，訂明年3月26日下午2點半宣判，合議庭以《刑事訴訟法》116之2的防逃規定，命柯沈應3人屆時要到庭聽判，若無故未到可予拘提，3人要求無罪判決，檢察官建請判柯文哲28年半、應曉薇16年半、沈慶京判17年，日前李文宗辯結時也被要求出庭聽判。

檢察官指控，柯文哲為獲取沈慶京資助及支持，明知京華城容積率有公益性卻圖利沈慶京，另掏空政治獻金，犯後態度不佳，一再指遭政治迫害，還對檢察官罵髒話、丟物品及利用社群扭曲證人證詞，還容任支持者包圍法院，逼迫司法，對地院及高院法官都造成壓力。

沈慶京答辯稱，如果柯文哲有藍白合當選總統今天就不會這樣子。

應曉薇則被檢察官指為京華城門神，收賄金額比柯文哲還多；檢察官對於沈慶京則表示，起訴後並未有脫序行為，態度大致良好，但沈慶京一再指林欽榮索賄，但在林欽榮到庭作證時，沈慶京有機會詰問時，對林欽榮卻是一句話也沒說，檢察官建請法院依起訴求刑量處適當之刑度。

柯文哲庭內酸蔣萬安及批檢察官勾結鏡新聞，指京華城案行政流程可檢討，但一切公開透明，沒有不法，柯說，應曉薇一定會覺得奇怪，為何關心京華城10幾年都沒事，遇到柯文哲當市長就有事，就是因為柯文哲要選總統，希望公平審判，至於政治獻金弊案，柯文哲說，民眾黨是小黨，處理政治獻金的確有「零零落落」（台語），但當時是請會計師處理，沒想到變這樣。

應曉薇表示自己沒有收賄，請求判無罪。

庭外柯文哲則質疑賴清德總統干預司法，指有東廠錦衣衛，諷是明崇禎皇帝，但對於自己在市長任內於市長室踩飛輪收錢、下紙條指示京華城案及未將謝國樑等人捐的政治獻金上繳黨部等過程避而不談，柯文哲發表完談話後在支持者喊「清清白白」聲中離去。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

