柯文哲弊案法庭攻防影音 法院裁定公開播送

合議庭今裁定，柯文哲京華城案的言詞辯論、宣判，在宣判後5天內進行公開播送。（本刊資料照）

前民眾黨主席柯文哲所涉的京華城弊案及政治獻金弊案，下週進行最終言詞辯論階段，合議庭今裁定，准許對本案的言詞辯論攻防及宣判內容影音進行公開播送，非即時播送，宣判後5日播出。

這項裁定源於被告柯文哲的聲請，法院審酌本案涉及的「重大公共利益」及「社會矚目性」，認為公開播送並無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗之虞，亦不至於對程序參與人的生命、身體、隱私、營業秘密等權益造成損害。更值得注意的是，合議庭不僅准許了柯文哲聲請的部分，更依據法院組織法第90條第3項的規定，職權裁定將全案所有當事人及參與人，包括京華城案在內的全部言詞辯論及裁判宣示，一律實施公開播送。裁定指出，由於本案被告等人被起訴的事實具有高度關聯性，難以分割處理，因此決定全面公開，確保資訊的完整性與公平性。

裁定指出。依《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》第12條第1項的規定，言詞辯論的錄音、錄影，將會在「該案件裁判宣示或公告後」才能播出。法院駁回了柯文哲方面認為該實施辦法僭越法律授權的論點，這項規定是為了避免即時播送可能揭露相關隱私、個資或其他機密資訊，難以在第一時間處理，導致難以回復的損害。

延後播送是為了讓法院有時間進行變聲、變像或其他無法直接識別個人的處理，以衡平公共利益、審判公平性與程序參與人權益的維護，確認該辦法並未與《法院組織法》的立法目的相悖。

京華城案及政治獻金弊案言詞辯論將從今年12月11日起正式展開，預計在12月24日辯結，整個過程將持續約兩週共10個工作天。本次最終辯論共計有沈慶京、柯文哲、應曉薇、彭振聲、黃景茂、吳順民、李文宗、李文娟、端木正、張志澄、邵琇珮等11位被告出庭。

檢察官與辯護人將針對本案的核心爭點進行攻防。檢方指控柯文哲涉嫌圖利京華城逾121億餘元，並收受了1,500萬元與210萬元的賄款，同時還涉及侵占政治獻金等。

辯論期程安排得相當緊湊且密集。在12月11日正式開始辯論後，12月12日及13日將用於提示相關證物，隨後從12月15日至24日，共計8個上班日，每天都將進行全天的辯論，預定時間內完成所有程序。如果程序無法在12月24日如期辯結，法院已預留了彈性庭期，從12月26日起至31日，共4個上班日，作為備用庭期。按照目前進度推算，本案最快有可能在明年的農曆新年之前宣判，由於已無人犯在押，也可能過年後宣判。

