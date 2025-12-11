柯文哲引波多野結衣答辯 指彭振聲遭不正訊問認罪

柯文哲為京華城弊案及侵吞政治獻金案出庭，律師答辯時提及波多野結衣。（鏡報李智為）

民眾黨前主席柯文哲在台北市長任內在京華城容積率弊案涉圖利京華城121億餘元及侵占政治獻金案，今（11日）起在台北地院進行提示證據，柯文哲的律師在庭中提及日本AV女優波多野結衣悠遊卡事件，指糾正認定京華城20％獎勵容積違法的監委蘇麗瓊與柯文哲有職場恩怨，調查不客觀；柯的律師再提及已認罪幫沈慶京行賄柯文哲的朱亞虎（已緩起訴）與認罪圖利的前台北市副市長及前總工程司邵琇珮等人是受不正訊問，但彭振聲與邵今在庭內均未表示受不正訊問。

全案11被告加上偵審其間約談傳喚的159證人，今提示供述證據共有935份筆錄，供述證據爭執點主要是彭振聲認罪證詞、朱亞虎認罪證詞、邵琇珮認罪證詞、柯文哲應訊時對為何在USB隨身硬碟記「小沈1500」表示「這樣才知道誰幫助過我們」等筆錄，柯文哲與沈慶京對已認罪的彭振聲等人筆錄表示沒有證據能力。

今提示的非供述證據共有約3100項，主要是柯文哲的A1-37 USB行動式硬中的金主名單等碟檔及被告與證人間的LINE對話截圖、匯款資料、公文、會議記錄、柯的手諭黃色便利貼、相關公司資料、橘子(許芷瑜)入出境記錄等，柯文哲及沈慶京對於金主名單等不利證物，主張硬碟採證不當，沒有證據能力，但合議庭之前已認定有證據能力。

今日庭訊時，柯文哲的律師指出監察院承辦京華城案的監委蘇麗瓊，是前台北市秘書長，她在職場上與柯文哲有私人恩怨，且對京華城案也不專業，律師表示，蘇去年作證針對當年捷運公司規劃推出成人演員波多野結衣悠遊卡案，及柯文哲指市府官員是貪官污吏表達對柯文哲的不滿，並指柯原本說「商人是用刀叉吃人肉」，後來卻見到其與商界互動密切令她感到意外，柯的律師認為，蘇麗瓊這些證詞與案情無關，且她對京華城案的調查不客觀。

律師今所提的波多野結衣事件，是當時台北市府內部曾開會討論是否發行波多野結衣悠遊卡，與會官員分成兩派，蘇麗瓊當時持反對意見，但最終市府仍決議發行。事後外界質疑後，柯文哲卻以不知道此事回應。蘇麗瓊去年應訊時表示，當時曾引用《兒少法》勸阻，柯文哲也有親自參與開會，但柯市府還是決定發行，質疑柯在此事上不太老實。

