柯文哲律師控林俊言不當訊問 北院下午2時勘驗黃景茂偵訊光碟

民眾黨前主席柯文哲赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝

台北地方法院今（30日）審理京華城案，傳喚共同被告、國民黨台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，針對民眾黨前主席柯文哲的律師團指偵查檢察官林俊言涉不當訊問北市前都發局長黃景茂，筆錄有多處不實，向合議庭聲請勘驗光碟，並主張林俊言應到庭說明，審判長諭知，下午2時行審理程序進行勘驗。

京華城案今開庭，傳喚吳順民作證，並傳喚共同被告包括柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇與黃景茂出庭。

審判長指出，就柯文哲辯護人對於黃景茂2024年9月13日偵訊錄影光碟，助理已完成勘驗稿，今天柯文哲及律師有到場，因此提出3個選項，看能否進行勘驗程序，第一是下午2時就進行勘驗；第二選項是2025年11月4日下午原本是傳喚民眾黨財務長梁秀菊，但因梁身體因素，目前已取消；第三個則是2025年11月6日的預備庭，被告、辯護人有到場的權利，但不會強制，目前他認為可以下午2時就進行。對此，檢辯雙方均答「沒有意見」。

審判長諭知，今天下午2時在法庭行審理程序，進行被告及證人黃景茂2024年9月13日的偵訊光碟勘驗。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

