柯文哲律師控黃景茂偵訊筆錄不實 檢：沒有偽造文書

（中央社記者林長順台北30日電）北院審理京華城案，今天勘驗黃景茂偵訊光碟。柯文哲辯護人認為偵查檢察官筆錄登載不實，請法官告發。公訴檢察官說，黃景茂閱覽後也在筆錄上簽名，根本沒有偽造文書。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再開審理庭，傳喚被告沈慶京、柯文哲、應曉薇、前台北市都發局長黃景茂到庭，並傳喚吳順民作證，由檢辯交互詰問。下午則勘驗黃景茂的偵訊光碟。

黃景茂在勘驗後表示，他當了45年的公務員都是奉公守法，當時跟偵查檢察官解釋，研議跟審議不一樣，把京華城案送研議是給北市都委會討論，但不一定會過，但檢察官一直插話。黃景茂強調，他不可能明知違法，還把京華城案送研議。

柯文哲辯護人說，偵查檢察官訊問黃景茂時涉不當訊問且指示書記官登載不實，這些筆錄與錄影內容不符合，也請法官告發檢察官。

公訴檢察官表示，偵查檢察官的認知，就是都發局公務員已說明會有圖利爭議，黃景茂最後也有親口講說「對，我是奉交下」，閱覽後也在筆錄上簽名，根本沒有偽造文書。如果律師堅持檢察官這樣就是偽造文書，可以浪費司法資源去提告，因為根本告不成。

柯文哲表示，如果勘驗的影片可以讓大家都看到，大家就會知道偵訊內容就是為了柯文哲製造的，檢察官偵訊時強迫別人按照他設定的劇本說話，但是這麼多經手的公務員，如果明知違法或圖利，有可能把簽呈送上來嗎。

柯文哲說，這件案子對公務員、司法的傷害太大了，檢察官現在應該要開始思考如何善後，如何恢復司法的公信力，法庭也要想想該怎麼辦。（編輯：蕭博文）1141030