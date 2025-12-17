柯文哲律師祭絕招 要法官出面告發檢察官林俊言涉偽造文書

柯文哲出庭畫面。資料照片

台北地院審理前民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金案，今天為言詞辯論程序第3日，上午由柯文哲辯護律師鄭深元進行答辯，他當庭請求法院告發偵查檢察官林俊言偽造證人筆錄，涉犯偽造文書罪，以及高雄市政府副市長林欽榮偽證罪。

今天由柯文哲辯護律師鄭深元打頭陣，他表示，檢方以柯文哲用便利貼下指示「彭副：京華城對容積率已經死心了，希望行政流程加速」有圖利之嫌，但柯文哲只是希望案子早日完工，送供展示都委會前的程序，沒有任何圖利效果。

柯文哲還用便利貼批示「怎麼做都好，快就好，不如大家當面確認，已花2個月」單純是對公文往返頻繁表達不滿，沒有任何指示。

檢方指控，柯文哲與威京集團主席沈慶京於2020年2月20日在市長室密會，是在談論京華城案，但其實柯、沈2人對會議內容都已記不清楚，朱亞虎只是推論他們是在討論京華城案的內容而已。

此外，柯文哲辯護團隊先前多次指稱檢察官林俊言在偵訊時，用威嚇、施壓的態度讓被告認罪，像彭振聲就曾證稱，是因為林俊言說陳情轉研議就是圖利，他不懂法律專業，又不想繼續關押，才會認罪。另名被告邵琇珮也是想減刑、保住公務員資格而認罪。

而審理中層勘驗黃景茂的偵訊光碟，發現他偵訊期間堅稱無違法、筆錄上卻寫他承認「縱然有違法」、也要依柯文哲的「奉交下」，把京華城的陳情案送進都委會研議等語，黃景茂證稱，那是檢察官幫我記上的，他應訊時沒有這樣說。

另名證人林欽榮曾在法庭證稱，京華城案的作法有違法之處，但他自身所作所為卻不一致，他認為，北市府與京華城訴訟期間，依規不能受理對方陳情，京華城也不能依《都市計畫法》第24條申請容積獎勵。

為此，鄭深元祭出大招，指出林俊言偽造偵訊筆錄、林欽榮作證不實，以此建請法院告發林俊言涉犯偽造文書罪嫌、證人林欽榮涉犯偽證罪。

關於210萬元行、收賄部分，鄭深元表示，檢察官稱，京華城因圖利獲利121億元，210萬元只佔了其中萬分之1點7，「用肉眼在圓餅圖中標示，根本標示不出來。」

鄭深元說，柯文哲工作簿記載的「1500」是檢方用騙票的方式搜索到的，且細看工作簿裡的其他紀錄，王令麟、陳盈助等人都未捐款，工作簿卻都有記載，可見裡面存在很多錯誤，沒有證據能力。

針對檢方指控，沈慶京曾在2022年9月20日到10月11日這段期間，指示秘書吳采仙提領1600萬元，這筆錢是要給柯文哲的賄款，鄭深元指出，但其實沈慶京當年7月至12月這段時間，每個月平均都會提領1000萬元，12月也有回存，檢方卻只挑出有利證據攻防。

鄭深元隨後談到，柯文哲曾傳訊給黃珊珊「小沈已給過」，但柯文哲本人在開庭前就曾辯駁是「我以為小沈已給過，給過指的是給過幫忙。」

再來，鄭深元再持續攻擊檢方偵查大公開是因為「無證據」，只好放消息給特定媒體，製造特定印象影響社會大眾、毀壞柯文哲的人格，他進一步舉出前消防署長黃季敏貪汙案、前高院三官案件，指出明明偵查不公開是可行的，本案卻無法做到。



