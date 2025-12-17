柯文哲律師絕地大反擊！ 求法院告發檢察官偽造文書、林欽榮偽證罪

柯文哲。（圖／周志龍攝）

台北地院今（12月17日）審理京華城案，本案目前進入預計為期8天的言詞辯論程序，上午為柯文哲辯護律師鄭深元、蕭奕弘答辯。鄭深元律師當庭請求鈞院向北檢告發檢察官林俊言偽造文書以及時任台北副市長、現任高雄副市長林欽榮偽證罪。

鄭深元律師表示，關於隨身碟中的工作紀錄簿excel檔「小沈1500」，根本是檢察官騙票後拼湊的證據，何況工作簿不如病例、銀行單據，內容會有錯誤不能夠當證據，並強調有關於1500萬的金流、時間、金流檢方皆沒有證據，無法證明柯文哲涉犯貪汙罪。

此外，鄭深元也表明，檢察官指控，沈慶京指示秘書吳彩仙提領1600萬元後，以1500萬元行賄，但過去檢察官的證據中完全沒有提到沈慶京在2022年每月中平均提款1000萬元，且有回存1000萬元至帳戶，批評檢方證據東拼西湊，迫使法院羈押被告。

鄭深元說，柯文哲沒有「踐履賄求」的行為，批評檢察官是因為沒有證據，才會透過媒體渲染，如果證據充足的話，檢察官早就直接辦了，直言檢方是「對自己辦的案件沒有信心才會這樣子做」。鄭深元也舉前消防署長黃季敏貪汙案以及3個前高院法官貪瀆案表示，2案皆是在確定對外公布以後，外界才得知案件全貌。

答辯的最後，鄭深元表示為了維護司法的尊嚴，請法院告發偵辦此案的檢察官林俊言涉嫌偽造文書罪，以及對林欽榮告發涉嫌偽證罪。

