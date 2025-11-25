政治中心／綜合報導

明年九合一大選，藍白陣營已經各自展開布局，就在這個時機點，前主席柯文哲也動作頻頻、回黨中央，外界聯想黃國昌聲勢被比下去，不過兩人拍影片拿"兩個太陽"當哽自嘲，黃國昌還強調柯文哲有分際。

黃國昌率領青年團，要前往日本交流，不過仔細看團員有熟面孔，站在黃國昌後方的就是曾任盧秀燕市府大將的前台中市新聞局長吳皇昇，數個月前已經悄悄加入民眾黨，準備披白袍參戰台中市議員。

前台中市新聞局長吳皇昇：「很開心能夠加入民眾黨這個大家庭，也很希望說在未來相關的黨務事務上，選舉規劃上能夠參與、能夠出席，然後能夠為這個社會貢獻一份心力。」

九合一議員席次，藍白進入備戰期，縣市首長合不合也成磋商深水區，黃國昌瞄準新北，但民調一比、只怕是先出局。

前民眾黨立委蔡壁如：「從現在的民調看起來，黃主席雖然是落後的，最後是李四川出線的話，那是不是來幫民眾黨的，市議員的參選人站台，要打破那個小黨，在三次大選就泡沫化的一個結果。」

前民眾黨主席柯文哲合體黃國昌拍影片，稱兩個太陽比沒有太陽好。（圖／翻攝自柯文哲IG）

黃國昌會不會因此又成為關燈人還不知道，不過前主席柯文哲已經動作頻頻，先是被發現悄悄重回民眾黨部，又和多位北市議員或參選人合體，外界聯想難道是現任主席黃國昌聲勢被比下去，當母雞不夠力。





前民眾黨主席柯文哲：「（你有覺得這裡很熱嗎），不會啊我都覺得不夠熱，（這裡有兩個太陽），哈哈哈哈，兩個太陽比沒有太陽好，我們現在根本就是小黨啊，兩個太陽都怕熱度不夠。」

民眾黨主席黃國昌：「（那現在他是前主席），（你們未來怎麼分工在黨的事情上），主席他非常有分際，中央黨部到目前為止，不管是主席在擔任主席的時候，還是到現在都沒有他的辦公室，那主席他有另外他的辦公的空間。」

柯文哲復出悄回黨中央？昌：柯有分際、黨部沒他辦公室

民眾黨主席黃國昌被問及如何和前主席分工，回應柯文哲非常有分際。（圖／民視新聞）

拍片秀好感情，還是為內鬥角力先消毒，引人遐想，畢竟大選在即，柯文哲突然大張旗鼓復出，很難說兩個太陽其中一方變落日夕陽。





原文出處：柯文哲復出悄回黨中央？昌：柯有分際、黨部沒他辦公室

