柯文哲復出成藍白合破口？他斷言司法是關鍵

▲柯文哲為法案拜會柯建銘，更誇讚「柯建銘什麼都可以搞定！」（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲近期醞釀復出，上周更親赴民進黨立法院黨團總召柯建銘的個人辦公室短暫會面，這場「雙柯會」引外界高度關注。對此，資深媒體人董智森昨（6）日斷言，如果司法讓柯文哲過關，柯文哲就滿血回歸，民進黨可能拉攏他，製造藍白合破口。

董智森昨開直播表示，這次八上八下，黃國昌下來，柯文哲就變成一個破口。如果柯文哲又重新回來領導，不一定當黨主席，但如果柯文哲可以指揮整個系統，這對民進黨來講，藍白合的破口就出來了。

董智森提到，司法在這裡成為一個很大的關鍵，如果民進黨暗示、明示柯文哲「這個案子我們不會讓你被判有罪，你就可以東山再起」的話，承認過去有些事情很莽撞，但如果最後讓他司法過關，柯文哲又滿血回歸。

董智森認為，最近已經慢慢見到了「滿血回歸」這樣的字眼，民進黨很多人開始在試探，柯文哲雖然痛罵司法如何如何，但綠營可以安撫他說，那些檢察官不接受「節制」，然後這些檢察官慢慢就會被調到小金門、外放，民進黨是會玩這個的，會把所有工具都拿來。

董智森強調，司法是最主要的工具，不管是大法官、小法官，針對柯文哲，用這種方法來拉攏，才可以維繫民進黨的政權。

