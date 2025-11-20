柯文哲復出政壇？白營預告言詞辯論後會有較多公開活動

藍白兩黨主席於19日會面，民眾黨主席黃國昌19日透露，未來等到司法告一段落，相信有機會在不同場合看見前黨主席柯文哲。由於柯文哲已於近期低調回到民眾黨中央黨部辦公，低調準備復出，被問到是否代表之後會參與輔選或造勢？黃國昌20日稱「各種方式啦！」而自己跟柯至少一周見2次面，未來在言詞辯論後，柯文哲可能會有比較多公開活動。

據了解，柯文哲近期已低調回到中央黨部2樓辦公，該區過去就是柯文哲辦公室，在被羈押1年期間，內部擺設幾乎沒有異動。民眾黨組織部副主任蔡君婷日前於臉書貼出一張柯文哲背影照，當時柯正透過大螢幕學習AI課程，地點就是民眾黨中央黨部會議室；民眾黨黨代表劉奕霆日前為拍攝網路節目，前往台玻大樓找祕書長周榆修，也遇到正在2樓辦公的柯文哲，並透露柯「先問我現在幾個小孩，然後又問我工作好不好，接著就開始滔滔不絕地說起話來。」

面對昨稱柯文哲未來不排除透過一些方式出現，是否預言之後會參與輔選或造勢？黃國昌20日於立院受訪時直言「各種方式啦！」其實柯文哲一直很關心台灣目前面臨的各項困境，以及怎麼幫台灣人民找出路，正因為是這樣，昨天才送國民黨主席鄭麗文鎢絲燈，期許彼此共同為台灣點亮一盞燈，一起朝向有光的方向去前進。

黃國昌透露，自己跟柯文哲一周至少見2次面，討論議題非常廣泛，從台灣目前面臨的困境，到立法院、司法改革議題，以及2026年選舉的黨內外情況與佈局，都有深入交換意見。

黃國昌指出，但因為柯文哲現在面臨民進黨司法追殺，所以還是希望柯多花一點時間進行訴訟準備，畢竟12月就要進行所謂言詞辯論，且遺憾「法庭直播」被司法院疑似心虛掏空，變成了「法庭紀錄片」，所以現在在緊鑼密鼓準備，如何在12月言詞辯論庭時，讓檢察官惡行惡狀可以攤在陽光底下。

黃國昌批評，檢察官現在可以捏造筆錄，在筆錄登載證人沒講的事情，還可以恐嚇、威脅證人，並進行不正訊問，甚至起訴書上記載跟證據完全不相符，出現這些荒腔走版的行徑，如此違法濫權的檢察官，現在卻躲起來，甚至還高升為主任檢察官，在在印證民進黨要的就是鷹犬、打手。

黃國昌強調，此事攸關的絕對不只是柯文哲個人清白，而是台灣司法正義、國家正義，不能夠讓民進黨繼續搞沉淪，「接下來會儘量在柯文哲有空時，跟他討論適當的方式，相信大家很快就會見到，可能在言詞辯論之後會有比較多公開活動」。

