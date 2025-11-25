柯文哲復出時間曝！陳佩琪談黨內「2個太陽」：沒有黃國昌民眾黨早就垮了

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今天（25日）透露，柯對黃有很大的期許和讚美，甚至曾說，「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」。（圖／民眾黨提供）

前民眾黨主席柯文哲交保後，近期已回到民眾黨中央黨部的台玻大樓辦公，柯昨天也與現任主席黃國昌合體拍片，笑談「2個太陽」傳言。此外，柯文哲妻子陳佩琪今天（25日）則接受民眾黨官方節目訪問，陳坦言柯文哲去年12月離開看守所時，就將黨主席交接過程寫在筆記本裡，且柯對黃有很大的期許和讚美，甚至曾說，「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」。

陳佩琪今天接受民眾黨官方節目專訪，面對主持人詢問柯文哲交保後的恢復狀況，陳佩琪透露，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「相信12月底後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會。」

此外，陳佩琪在專訪時也提到，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深，日前回柯文哲新竹老家時，婆婆何瑞英還不停叮嚀，「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候私下默默付出，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻，都讓她深受感動。

談到民眾黨主席交接過程，陳佩琪透露，柯文哲去年12月出所時，就已經寫在筆記本裡，他認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的期許影印下來，「我拿給國昌說，這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數」。最終黃國昌以高得票率當選，不負眾望。

陳佩琪說，外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但柯文哲私下說過「那是我做過最重要、也最正確的決定」，且柯文哲直言，如果當時沒選出新的黨主席，只是一直代理來代理去，「民眾黨早就垮掉了。」

陳佩琪轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢，「柯文哲對黃國昌有很大的期許與讚美，柯甚至說『這一年若沒有他，民眾黨早就垮了』。」

陳佩琪強調，外界炒作「2個太陽」是完全不理解柯文哲的個性，「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多。」她相信在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。



