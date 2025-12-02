柯文哲復出要先過魔王關卡 陳佩琪：柯文哲說去搜賴清德家絕對更精彩
民眾黨創黨主席柯文哲在家吃飯聊天時，最常聊的話題還是官司和時事，12月中旬言詞辯論庭極為關鍵。（圖片來源／陳佩琪臉書）
前台此市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城案，在審理一年後，將於12月中旬進行言詞辯論程序，對重要證據與證詞是否採用進行攻防戰，白營核心人士評估稱，從客觀角度來看，法官極難形成有罪判決的心證。
柯文哲先前透過男仕理髮直播「試水溫」，向小草們打招呼，獲得熱烈迴響，後續將再推出線上讀書分享會、「土城十講」等活動，頗有復出意味。
而柯文哲的太太陳佩琪今日則是透露柯最近的心情表示，她和先生吃飯聊天時，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年莫名其妙被搜索、被羈押一年的憤怒和不滿。
陳佩琪強調，她找出了當初搜索的理由書，後續會讓大家看看有多離譜、詭異，瞎掰，和莫名其妙到什麼程度， 說是兵分54路，有些還不是列於申請核准的地方。
兵分54路多出突襲搜索，「原來我們法律還可以這樣？」
「換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣？」她轉述 ，柯文哲說「也去賴清德家搜索一遍(他案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多…。」
柯文哲的復出之路的安排，還得先看關鍵如同魔王關卡的一審判決結果而定。（圖片來源／陳佩琪臉書）
但柯文哲的復出之路，還得先看有如魔王關卡的關鍵一審判決而定。京華城案言詞辯論庭預計會排到24日止，由檢察官、11名被告及其辯護人都會發言陳述，辯論內容包括罪責、科刑辯論等議題。
同時依據規定，言詞辯論程序結束3個月內就應宣判，因此，一審判決最遲於明年農曆年過後，約在3月左右就會出爐。
白營人士稱，柯P的律師團和檢方會在言詞辯論庭中，就那些證據是否可以採用進行交鋒， 重點應會是在如何讓合議庭認定，那些屬於非法取得的證據，或當初的筆錄證詞為不當偵訊的結果。
白營批林俊言理虧要面對，找不到圖利貪污事證
何謂不當偵訊所取得的證詞？白營人士舉例，威京集團主席沈慶京作證。他是在戒護住院時時，當時檢察官林俊言前往不當偵訊，要他咬柯文哲，沈則認為，林辦案不擇手段。
民眾黨人士並表示，後來隔了3天，林俊言再度直衝沈慶京病房，在沒有律師在場情形下，拿出減刑和緩刑資料，威逼沈咬出柯P換交保。
他表示，其他還包括前都發局長黃景茂、都委會執秘邵琇珮、前工務局長彭振聲、前都發局專委張立立、威京集團法務經理陳俊源、前鼎越開發董事長朱亞虎等檢方所列證人，後來統統都翻供。
民眾黨人士認為，阿北的律師團應會在言詞辯論庭勘驗證據時，針對檢察官非法取得證據，或屬不當偵訊部分，向法官主張不能採用，從客觀上來看，找不到圖利、貪污具體事證，但法官一審會如何判決，仍有諸多變數。
富邦首席經濟學家羅瑋：央行明年上半年可能降息兩次 日圓156築底明年高點可能145
台大醫院虎尾院區第二期醫療大樓動土 賴總統：這將是「雲嘉南的醫療燈塔」
打仗燒錢 彌補俄國財政赤字與軍事支出 普丁宣布增值稅將提高至22%
