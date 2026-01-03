柯文哲復出訪立院有望「綠白合」？ 綠委喊話快審總預算

蘇巧慧呼籲在野黨立委快點審總預算。（王揚傑攝）

民眾黨前主席柯文哲昨日至立法院拜會國民黨及民進黨黨團，傳出有可能會「綠白合」。民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（3）日對此表示，只要合法合憲，大家都可以表達意見，希望在野黨可以坐下來理性討論，快點審總預算，才是新的一年國會最該做的事。

蘇巧慧說，民主法治的社會，政黨可以競爭，但應該是在憲政制度之下，以國家的長治久安為最大的需求，所以只要在合法、合憲的狀態下，其實大家都可以討論、都可以表達意見。非常希望在野黨和所有的國會議員，大家可以一起坐下來理性討論，尤其是快點來審總預算。

蘇巧慧表示，像我們爭取到新生兒每胎補助10萬元，這樣子的成績，我們很希望在總預算通過之後，能夠造福所有的新生兒的爸媽，讓大家減輕負擔。所以真的「快審總預算」才是新的一年國會最應該做的事。

