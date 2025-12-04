柯文哲復出首度與黃國昌合體直播 「兩個太陽」要照熱民眾黨選情

民眾黨創黨主席柯文哲在交保後，今晚首度與黨主席黃國昌合體直播 ，向「小草」打招呼，並暢聊國政議題。（圖片來源／柯文哲臉書）

民眾黨經幕僚討論後，敲定創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，這「兩個太陽」將在阿北交保後，首度合體直播 ，除了要向「小草」打招呼外，也會一起暢聊國政議題。此舉頗有為柯P復出，以及民眾黨明年地方選舉造勢預熱意味。

柯文哲歷經羈押1年交保後，小草紛紛關注「阿北」何時復出，民眾黨主席黃國昌突然在臉書曬出與柯文哲的合照，並表示：「Yes, I’m ready」。

柯文哲的臉書也同樣曬出二人合照，簡短寫下：「今晚八點，我們來了！」柯P看似回歸之姿，讓小草紛紛敲碗，反應相當熱烈。

民眾黨副秘書長許甫表示，過去兩人曾有合體預錄播出，而這次的合體直播規劃活動，主要是因為支持者都很期待看到阿北近況，正值歲末年終，正好向大家聊聊天。

暢聊國政議題與時政，為政黨支持度回魂出手？

至於柯文哲和黃國昌要談什麼議題，許甫指出，主要還是國政議題和時政，但兩人事前有也默契，不會去談論到自己的個案（京華城案）。

據了解，除了國政與時事題之外，還會向外界說明，民眾黨在這段時期，推動國家向前做了那些努力，如果時間許可的話，也應會回應觀眾的提問。

柯文哲與黃國昌在今晚合體直播，頗有為明年縣市長等地方選情造勢預熱之意。（圖片來源／民眾黨）

由於《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾黨支持度跌至冰冷的8%，而「兩個太陽」合體直播，是否為「溫暖」支持度而來，引發聯想。

白營人士強調，並無此考量，因為在美麗島民調中，民眾黨的支持度向來偏低，約在8~10%，至於其他機構則是在14%上下，主要還是會參考長期的民調趨勢。

為明年選舉造勢加溫，陳佩琪質疑檢方「貪污鐵證」

不過，這個時間點安排的相當巧妙，因為民眾黨昨日徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，兩人接著在今晚直播，頗有為明年縣市長等地方選情預熱造勢。

而柯文哲接下來也很忙，預計月中推出定名為「土城十講」的讀書分享會，名稱像在對總統賴清德「團結十講」進行高級酸，讓網友紛紛笑翻。

而黃國昌已經預錄其中一集，會分享個人的一些觀察跟想法，也就是賴清德到底在搞什麼。

此外，柯文哲雖然在直播時不會提及京華城案，但台北地方法院於11日起進行言詞辯論庭，律師團與檢方將針對證據力進行攻防大戰。

柯的太太陳佩琪即針對搜索票上，檢察官在搜索前，說他們「貪汙」的事證提出強烈質疑。包括買林森南路辦公室與財力不符、租客與沈慶京為舊識、選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用，都被說成是貪污鐵證。

陳佩琪質疑，租客說害他名譽受損，還欠租金和違約金約百萬左右並解散公司，「我們是權利受損的一方， 但檢查官卻說我們汙錢、洗錢？！」

