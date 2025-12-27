柯文哲復出首站出席「新北應援活動」！于北辰形容黃國昌變「這東西」！

論壇中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌今（27日）在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，前一天還釋出活動歌曲《讓新北發光》，作為參選新北市長的起手式，而活動神秘嘉賓就是「柯文哲夫婦」，這也是柯文哲交保後首場復出的公開活動。對此，無黨籍桃園市議員于北辰在《頭家來開講》節目上直言，「黃國昌正式變籌碼了」！

于北辰表示，這表示黃國昌正式成為籌碼，籌碼是塑膠做的還是銀的金的，是看使用籌碼的那個人，而「使用籌碼那個人叫柯文哲，黃國昌就是那個籌碼」，黃國昌這個應援必須靠柯文哲這個使用籌碼的人來加持，所以民眾黨在2026這一盤少不了柯文哲，黃國昌卸除立委之後就正式變成一塊籌碼，柯文哲的籌碼在新北市，而黃國昌的目標不在於當選，目標在跟國民黨談。

廣告 廣告

黃國昌在2月就要因兩年條款離開立委職務，而柯文哲正式復出想拿回民眾黨的掌控權，黃國昌恐怕將淪為柯文哲的棋子。

原文出處：柯文哲復出首站出席「新北應援活動」！于北辰：黃國昌正式變籌碼！

更多民視新聞報導

爭定新北市長？黃國昌傳今正式宣布參選 「神秘嘉賓」身分曝光

這群人「政治冷感」變小草！「真實身分」陳佩琪說了

黃國昌新莊大造勢！傳柯文哲將偕愛妻現身 蘇巧慧說話了

