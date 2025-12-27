柯文哲復出！ 新北應援黃國昌喊帶給新北全新未來

柯昌兩人公開合體，黃國昌更拜託新北市民給他4年的時間。（圖／翻攝自黃國昌臉書）





民眾黨主席黃國昌在新莊舉辦造勢活動，被視為正式參選新北市長的起點。而前主席柯文哲更到場為黃國昌站台，柯文哲說，他相信黃國昌能帶給新北全新的未來。黃國昌更拜託新北市民給他4年的時間，似乎也暗示自己2026新北市長會參選到底。

民眾黨前主席柯文哲：「我相信他一定會給新北市帶來全新的未來，現在讓我們一起來歡迎一個勇於承擔的人，黃國昌。」

由前任主席歡迎現任主席，柯昌兩人公開合體，拳頭碰拳頭站在一起，光是這個畫面，就讓支持者感動不已。民眾黨支持者：「台灣的選擇柯文哲，新北的選擇黃國昌。」

交保後首次和支持者面對面互動，柯文哲替黃國昌站台，希望他從新莊出發，2026能把新北市拿下。

民眾前黨主席柯文哲：「黃國昌不是因為準備好了才去做，而是因為情況危急，國家需要，而且沒有人可以比他做得更好。」

民眾黨主席黃國昌：「過去新北市民給了中國國民黨16年的時間，這一次我要拜託新北市民給我4年的時間，我一定跟大家證明什麼叫全力以赴。」

言下之意角逐2026已成定局，那是否代表藍白在新北，要把合作先放一邊？民眾黨主席黃國昌：「我們不用再花太多的時間去談夢想，我們現在該做的事情是開始執行。」

新北這局撲朔迷離，但新竹市已經確定，國民黨會禮讓現任市長高虹安，這另類的藍白合作，讓黨內的有志之士有話要說。

國民黨前發言人何志勇：「如果現在，民眾黨能夠承諾2028禮讓國民黨選總統，我何志勇立刻退選。」

提出退選條件，但黨主席鄭麗文打臉，現任優先原則不變。

新竹市長高虹安：「看到國民黨這邊相關的一些關心跟肯定，我也非常的感謝。」

藍白嘴上立場一樣，但在實際合作之前，就怕有太多不確定因子出來擾亂局面。