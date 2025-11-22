柯文哲復出？驚現「回中央黨部」辦公 黃國昌認了這事：看他計畫

即時中心／黃于庭、陳治甬報導

前民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金弊案纏身，遭裁定羈押禁見近1年，今（2025）年9月獲7千萬交保，近日傳出其悄悄回到中央黨部辦公，重獲自由身的他動態備受關注。對此，現任黨魁黃國昌今（22）日回應稱，柯文哲辦公空間不是中央黨部，但是離他們非常近，有事情要討論「隨時找得到」。

黃國昌稱，柯文哲作為最重要的領袖，做事情很有分際，黨部有黨部的空間，柯也有自己工作的空間，不過那張照片不是黨辦公室，是在同一棟大樓，「我再說一次，柯主席是個非常有分際，在各項事務執行上面，他也都非常謹慎」。

不過，對於柯文哲工作空間，黃國昌說「不便透露」， 畢竟這牽涉到柯文哲個人選擇，他什麼時候想讓大家知道，應該由對方決定，並不是他決定，而他只能跟大家說，柯文哲辦公空間不是中央黨部，但是離他們非常近，有事情要討論的時候「隨時可以找得到」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

至於未來是否能期待柯文哲出席公開活動，黃國昌回應稱，這還是要看柯的計畫，按部就班進行，也如同他先前所說，柯現在正面臨民進黨司法追殺，12月馬上就要進行言詞辯論，這對柯跟民眾黨都很重要，「我們好不容易通過的法庭直播，被民進黨、司法院搞成法庭紀錄片，言詞辯論過程怎麼忠實反映給全台灣民眾，讓人民好好看一看，北檢怎麼違法濫權，變成民進黨的鷹犬跟東廠」。

媒體追問，明（2026）年選戰將近，柯文哲是否有給建議？黃國昌表示「太多了啦」，沒辦法簡單回答，目前布局持續進行，越來越縝密的選舉計畫，當然不可能在這邊跟大家講，且可能講2個小時都不一定講得完整。

