柯文哲必須到庭聽判！王定宇揭「鄭捷」案例：法官有用意！

前台北市長柯文哲涉嫌京華城、政治獻金等弊案，昨（24日）一審辯論終結，法官命柯文哲等人在明年3月26日宣判時必須到庭，否則可能拘提。民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中分析，審判時依法被告不必到場，但法官卻要求到庭聽判，最有名的案例就是隨機殺人犯鄭捷，由此也可以推斷法官或許另有目的。

對於被要求到庭聽判，柯文哲只表示「法官決定就好」，不過出庭時仍堅持無罪答辯。王定宇提到，過去法官要求鄭捷到庭聽判時，理由是該案受社會矚目，且具有教育意義，公開宣判可以儆效尤。王定宇認為，法官如今對柯文哲也要求到庭聽判，是否也暗示法官心證已成、可透過宣判對社會傳遞正確訊息？抑或是法官也認為柯文哲案的宣判對社會能有「宣示效果」？屆時看到判決書就會知道了。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

