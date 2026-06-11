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即時中心／潘柏廷報導

民眾黨創黨主席柯文哲，陷入京華城、政治獻金弊案一審遭判17年有期徒刑，而會計師端木正，一審期間對於遭控政治獻金申報不實，始終不認罪，被判處1年有期徒刑。如今端木正提出上訴至二審突然改口認罪，並改由自己律師女兒為其辯護，希望二審能輕判；值得注意的是，端木正盼求高院不要延長科技監控，但昨日遭否決，並被裁定延長科控監控8個月，裁定則可抗告。

端木正在柯文哲2024年競選總統期間，擔任其會計師，但被台北地檢署發現，端木正涉嫌政治獻金申報不實，因此遭到起訴；由於對方始終在偵查和庭上皆不認罪，台北地方法院於今年（2026）3月26日一審宣判，判處對方1年有期徒刑，全案仍可上訴。

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綜合媒體報導，端木正日前上訴二審時突然改口認罪，甚至二審的辯護律師還找2024年考上律師執照的女兒，希望二審能輕判；其中，端木正的手機科技監控方時間將在6月14日截止，因此端木正和女兒都主張，交保後均依規定到庭，未曾違反科技監控措施，且須照顧年邁母親，沒有逃亡可能，請求解除監控。

高院合議庭則認為，我國四面環海，有偷渡出境的風險，而且從實務來看，不乏被告具保潛逃的情況；合議庭更認為，透過手機定時定位回報，比單純具保或限制出境效果更好，故裁定延長端木正、李文娟2人的科技監控8個月。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲快看！會計師端木正上訴二審「改口認罪」 派女兒辯護拚輕判

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