柯文哲怎看「鄭黃會」？黃國昌稱柯關心：氣氛融洽、往正確方向邁進
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民眾黨前主席柯文哲的京華城案件還在攻防當中，不過柯文哲近期已悄然回到台玻大樓辦公室繼續辦公，媒體關注柯文哲是否能帶動地方選情，以及對接下來政壇發展有何意見，包含是否有關注日前舉行的「鄭黃會」。民眾黨主席黃國昌今（22）日受訪時說，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，覺得氣氛非常融洽，也往正確方向邁進，至於柯文哲對於未來有給什麼意見，黃國昌則稱「太多了」。
黃國昌今天出席台北市議員黃瀞瑩與台北家扶中心共同舉辦的「公益送暖園遊會」，包含民眾黨秘書長、台北市黨部主委周榆修，以及柯文哲妻子陳佩琪均到場。
媒體問，柯文哲是否有關注鄭黃會？因為黃有說過，說一個禮拜會跟柯文哲見個一兩次面，柯是否有跟黃聊到這個部分，以及說未來選舉的規劃？黃國昌稱，柯文哲其實當然關心，所以也有表示一些看法，柯文哲覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。黃國昌也說，他們在討論相關事務的時候，其實討論都不是短期的事情，會比較著眼於長遠台灣民眾黨整體的發展。那當然，對於目前國內外的情勢，也都會深入地交換意見。
媒體問，明年的地方選舉，柯有給什麼意見？黃國昌稱太多了，這個沒有辦法用簡單的問題可以回答完，整個布局持續地進行，越來越縝密。那選舉的計畫，當然不可能在這邊就這樣子跟大家講。
媒體追問，柯回來辦公，黨內有人認為說，可能柯要能夠帶動地方選情？黃國昌回應，其實柯文哲作為他們最重要的領袖，其實台灣民眾黨是一個很有制度的政黨。他要跟大家講，柯文哲辦公的空間不是中央黨部的空間，但是離他們非常的近，他有事情要跟柯文哲討論的時候，隨時都可以找得到柯。
