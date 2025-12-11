即時中心／高睿鴻報導

前民眾黨主席柯文哲近日為「開庭直播」一事怒槓法院，目前深陷京華城案、侵占政治獻金等案的他，打算依國會6月底通過的《法院組織法》聲請法庭直播；豈料，北院雖裁定「准予公開播送」，卻僅允許「宣判後5日內錄播」，讓柯營及民眾黨很不滿，怒轟司法單位惡意扭曲新法案，律師團也馬上提抗告。柯文哲今（11）受訪時，再次表達此觀點，但政治評論員吳靜怡則反酸，想要直播，怎不和「橘子」（許芷瑜）一起？

今（2025）年6月國民黨、民眾黨挾人數優勢，強硬推出《法院組織法》，要求法院必須播出開庭過程。但針對京華城案，北院卻解讀，可用「宣判後錄播」的方式辦理，遭在野黨猛轟曲解新法；為柯文哲辯護的律師團，同樣在抗告書寫道，「宣判後5日內錄播」是司法、行政侵害審判獨立，架空法官決定何謂適當方式之權限，為確保審判獨立，故提起抗告。

律師團搬出《法院組織法》，主張新法雖然准許法官，以「適當」方式公開播送開庭過程，所以當然也包括現場同步直播；但司法院卻依照《法院組織法》授權，訂定「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」行政規則，利用此方式推翻現場直播的可能性、親手改為「只能宣判後5日內錄播」，顯示行政司法單位已侵害法官獨立審判。

柯文哲今早受訪時，再次火力全開，謬稱「司法不可勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具」；竟還說道，大罷免之所以大失敗、32比0完封，台北地檢署的檢察官是重要因素。柯文哲因此認為，本來今天還能用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可向社會大眾公開呈現，沒想到法院卻讓直播變成事後紀錄片。

快新聞／柯文哲怒了！嗆法院拒絕直播「怕什麼」 她狠酸：怎不找橘子一起開？

民眾黨前主席柯文哲。（圖／民視新聞）

柯文哲強調，他內心坦蕩，所以希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生什麼事，「結果你們到底在怕什麼？裡面有什麼不敢讓人家知道的？」，砲火相當猛烈。不過，針對他頻頻質疑法院公正性、煽動群眾抨擊司法的言論，也有許多人感到不滿；吳靜怡今也回應說：「柯文哲一直喊法院要直播，但為什麼你不乾脆跟橘子開直播？」。

吳靜怡首先說明，法院今天要做的，其實是針對兩百多卷證據的逐項提示；這些證據是檢調查到的公文、金流、會議紀錄、內部流程、證人供述，所以，「害怕真相的不會是法院，而是最不想讓證據講話的人！」。

吳靜怡續指，今天「京華城案」被告11人全員到齊，包含柯文哲、沈慶京、應曉薇、彭振聲、前都發局長黃景茂、前總工程司邵琇珮、應曉薇顧問吳順民、眾望基金會董事長李文宗、木可公司負責人李文娟、會計師端木正、威京集團財務經理張志澄；但她也提醒眾人，可別忘了，其實還有另1名「橘子」許芷瑜，也是被列入同案被告，但至今潛逃未歸國，仍遭到通緝中。

政治評論員吳靜怡。（圖／民視新聞資料照）

因此吳靜怡大酸，柯文哲在法院門口講得義正詞嚴，但法院也不是讓人操弄輿論、壓力、政治動員的直播平台；因此她質疑，既然柯文哲一直要求法院直播審判，為什麼不乾脆找「橘子」許芷瑜一起開直播？「是不是不敢讓許芷瑜面對檢調、大眾，讓她親口講講，躲在這些金流、人事的背後，操作指揮者到底是誰？」，吳靜怡說。

她另也指出，今日攻防重點，首要就是「工作簿」檔案，若有高度證據能力，法院就會採信檢方，對於柯文哲有無收受沈慶京賄賂1500萬元的指控；再者，則是台北市政風處提供北檢的紙本歸檔文件，包含柯文哲的關鍵便利貼。吳靜怡接著表示，數名被告也已依罪名，區分成「行賄組」、「圖利組」、「政治獻金組」三3，從下週一開始，將連續8天進行言詞辯論。

在這個關鍵的時機點，吳靜怡也不禁大酸：「柯文哲如果清清白白，橘子幹嘛不回來？！說再多，都是笑話」。





