柯文哲怒喊「直接跟華盛頓溝通」！綠酸奇人異士多：竟能跟美國國父通靈

記者楊士誼／台北報導

藍白立委阻擋軍購引發美國兩黨參議員不滿，民眾黨前主席柯文哲日前在記者會上對此稱「美國不是台灣的藉口」，有什麼問題他們會跟華盛頓直接溝通。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日直呼「民眾黨奇人異士特別多」，柯文哲竟能與美國國父華盛頓通靈，他表示，如果是跟華府溝通，至少是維持正常溝通管道，讓人可以判斷民眾黨還是有國際交涉能力。

鍾佳濱直言「我才是被嚇一跳了」，民眾黨的奇人異士特別多，居然現在柯文哲可以「通靈」，跟250年前的美國國父華盛頓將軍直接溝通？不把AIT放在眼裡，只要跟華盛頓聯絡就不明白了。他表示，至於黃國昌本人的口徑幾乎跟中南海、國台辦一模一樣，只要有人提到其他國家關心台灣問題就說「干涉內政」，難不成黃國昌沒去過中國，卻已經被國台辦收編了？不希望台灣的政治人物開口閉口都跟國台辦口徑一致。

鍾佳濱續表示，至於柯文哲提到跟「華盛頓」溝通，很好奇如果是跟華府的官員溝通，後者至少是維持正常溝通的管道，讓人可以判斷民眾黨本身還是有它的國際交涉能力的。他也希望民眾黨，包括柯文哲在內，經過跟美國高層，不是「高樓層」溝通之後，能夠共同推動軍購特別條例與預算如期通過，確保台灣的國防安全。

