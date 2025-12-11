柯文哲怒轟直播做半套！痛斥司法淪政治打手：到底怕什麼

（記者許皓庭／台北報導）台北地方法院今（11日）開庭審理京華城案，民眾黨主席柯文哲等被告親自出庭。然而庭訊重點多聚焦於「法庭直播」規則爭議，柯文哲不滿直播僅為事後錄播，且排除被告最後陳述，當庭怒批「做半套」，甚至揚言「以後戴面具開庭」。他在庭後更透過社群平台發文，質疑司法畏懼公開真相，痛批法庭直播淪為「事後紀錄片」。

針對今日庭訊耗時討論直播細節，柯文哲在社群貼文中表達強烈不滿。他指出，「遲來的正義不是正義」，立法本意既為「法庭直播」，理應要求同步播放，但司法院訂定的子法卻將其曲解為事後播放，甚至將「被告最後陳述」排除在公開播送範圍之外。柯文哲認為，此舉等於變相剝奪了被告向社會大眾完整陳述、捍衛清白的權利，並質疑相關執行辦法已逾越母法《法院組織法》的授權範圍，批評司法院帶頭違法。

回顧庭訊現場，當審判長說明依照現行規定，被告最後陳述不納入播送時，柯文哲當場質疑法條規定奇怪，並脫口而出若不想被拍到，「以後就戴面具來開庭」。對此，審判長解釋是為了符合法庭莊嚴，並表示若有話想對大眾說，可把握檢方論告後的答辯時間。同案被告、威京集團主席沈慶京則力挺直播，表示自己坦蕩蕩，希望「全亞洲都能看到」。

柯文哲在庭外受訪及貼文中進一步拉高分貝，將矛頭指向政治力介入。他以近期「大罷免潮」以32比0慘敗為例，認為台北地檢署的作為是造成此結果的重要因素。他痛批司法不應淪為當權者的統治工具或勾結媒體成為政治打手，並質問法院：「你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓人家知道的？」

面對直播爭議，審判長表示已收到柯文哲與沈慶京的抗告，將儘速送交高等法院審理，以避免見解歧異影響後續錄製。儘管對規則不滿，柯文哲仍強調，這場審判不僅關乎個人，更關係到台北市公務員的尊嚴，他將會在法庭上為清白與台灣社會的公平正義奮戰到底。

