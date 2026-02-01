柯文哲恐成藍白合變數？趙少康不擔心：他智商高、意見多

民眾黨主席黃國昌卸下立委一職後，積極衝刺新北市長選舉，位於新莊區化成路的競選總部於今（1日）正式成立開幕，前中廣董事長趙少康也親臨現場支持。（圖／林煒凱攝）

民眾黨主席黃國昌卸下立委一職後，積極衝刺新北市長選舉，位於新莊區化成路的競選總部於今（1日）正式成立開幕，前中廣董事長趙少康也親臨現場支持。他重申藍白合的重要性，並強調國民黨在農曆年前就應決定新北市長參選人，應該就是台北市副市長李四川，藍白3月再協調出最強人選，黃國昌還有2個月可以衝刺。

趙少康今受訪時說，黃國昌是他的好友，反罷免時有密切合作，雙方更曾在辦公室談話討論，因此今天前來祝福黃國昌，也希望未來藍白一定要合作。他表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧已經準備好了，國民黨農曆年前會決定人選，不能再拖，3月再跟民眾黨協商，「國民黨應該就是李四川」。

趙少康指出，無論是李四川還是黃國昌，要選出最強的人出來，尤其新北對藍白而言是必贏之地。現在也祝福黃國昌，3月前還有2個月可以拚、可以衝，爭取更多民意支持。

面對黨內對於藍白合破局的焦慮，趙少康認為，黃國昌有大局觀，所以不至於會破局；不過，針對民眾黨前主席柯文哲近日頻頻語出驚人，恐成藍白合變數，趙少康則說「他智商高，想法意見本就比較多」，但柯也說了大局要合，因此這樣就好了。

趙少康強調，不同黨、不同人會有不同意見，這很正常，就看誰的意見比較好，反正整體大目標一致，柯文哲應會有這樣的胸襟跟氣度。

他致詞時也重申，藍白無論如何一定要合作，宜蘭、嘉義都是，如果將來黃國昌當選新北市長，市府裡面一定會用很多國民黨能幹的人，反之亦然，這就是新北市民之福。



