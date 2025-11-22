柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」
政治中心／綜合報導
中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌於19日會面，持續為2026年的「藍白合」布局。黃國昌20日受訪時證實，與鄭麗文多次會面沒問題，他同時預告，前民眾黨主席柯文哲在12月11日的京華城案言詞辯論結束後，將有更多公開行程，不排除以各種形式重回公眾視野。然而民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷日前在社群上分享柯文哲於台玻大樓的背影照，引發外界臆測是否準備重返中央黨部，黃國昌也針對這件事做出回應。
黃國昌（右）表示柯文哲（左）未來可能以任何形式現身公開場合。（圖／民視新聞）
秘書行政部副主任蔡君婷日前PO出一張柯文哲坐在辦公室的背影照，並寫下「我前面的這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩！」，照片中柯文哲正透過大螢幕學習AI課程，然而貼文僅上傳不到35分鐘就緊急被刪除，引發外界猜測。黃國昌今天（22日）出席黨內活動表示，柯文哲是黨內重要領袖，但民眾黨有既定制度，他做事非常謹慎，不便透露柯文哲目前工作的地點，因為畢竟牽涉到柯文哲他個人的選擇，僅表示柯文哲在同棟樓的個別工作區，「離我們非常近，有事情要討論隨時找得到他」，他強調柯文哲是在明確區隔的空間辦公，外界稱「悄悄回黨部」並不存在。
黃國昌（左）表示柯文哲（右）目前面臨的京華城案的司法攻防，相關司法壓力是首要考量。（圖／民視新聞）
然而現在三黨備戰2026年大選，外界也關注柯文哲是否會為黨籍候選人站台，黃國昌表示要看柯文哲自身規劃，柯目前面臨的京華城案的司法攻防，言詞辯論即將進入關鍵階段，相關司法壓力是首要考量。黃國昌表示，民眾黨明年縣市首長提名作業預計將於3月啟動，屆時火車即將開走，柯文哲在12月11日的京華城案言詞辯論結束後，將有更多公開行程，不排除以各種方式現身。被問到「柯文哲有給什麼意見？」，黃國昌回應「太多了啦，這個沒有辦法用簡單的問題可以回答完」，整個布局需持續地進行且縝密。
原文出處：柯文哲「靜悄悄」回中央黨部辦公？黃國昌曝「復出動向」：他有自己的空間
更多民視新聞報導
賴清德吃海鮮遍布日本角落！她揭「日網友反應」讚一句
藍白紅「造謠抹黑」無下限！沈伯洋無奈揭真相
藍要求沈伯洋「赴中澄清」！梁文傑「金句」反擊
其他人也在看
黃國昌出席寒冬送暖園遊會（1） (圖)
台灣民眾黨主席黃國昌（右2）22日至新北投出席「台灣有愛 民眾溫情」寒冬送暖園遊會，由民眾黨台北市議員黃瀞瑩（右）陪同向在地里長致意。中央社 ・ 1 天前
黃國昌：柯文哲關注「鄭黃會」 覺得往正確的方向邁進
民眾黨主席黃國昌今出席議員黃瀞瑩舉辦的「台灣有愛 民眾溫情 士北有姐 寒冬送暖」園遊會，被問及前民眾黨主席柯文哲是否關注上週與國民黨主席鄭麗文的會面，他表示，柯文哲當然關心，也有表示一些看法，柯覺得整個氣氛非常的融洽，也往正確的方向在邁進。自由時報 ・ 1 天前
鄭黃會落幕！盧秀燕首發聲：相信將為藍白合帶來新契機
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌共同舉行在野高峰會，雙方互動相當熱絡。對此，台中市長盧秀燕今天出席活動時首度對外發表自身看法，她表示，鄭黃2人都是以大局為重的人，「相信他們一定會為藍白合、為國家帶來新契機。」鏡報 ・ 1 天前
黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。近期一份民調顯示，黃國昌呈現落後局面。媒體人黃暐瀚說，「我覺得可能就是李四川對蘇巧慧了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
2028藍白合變數是柯？郭正亮爆：他想住南部
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。媒體人吳子嘉認為，2028年藍白合最大變數在於柯文哲的司...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
柔性政變？跟鄭麗文有溝通管道 柯重返民眾黨主導藍白合？
論壇中心／董思旻報導前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，低調現身民眾黨中央黨部，據了解將著手布局明年選舉事宜，至於剛落幕的鄭黃會面，細節是否生變，引發外界關切，民眾黨未來恐怕陷入兩個太陽之爭。民視 ・ 1 天前
新北市長選戰一對一？蘇巧慧：「李四川很強」但我年輕有創意會做事
民進黨將於下週三（11/26）正式提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長。蘇巧慧今（11/21）日受訪時表示，她會以「一對一」的心態準備登場，面對可能的藍營強敵、台北市副市長李四川，她直言「當然強」，但強調自己具備年輕、創意與務實做事的優勢，將以更新穎的觀念和方法爭取選民認同。太報 ・ 1 天前
垃圾山主嫌里長合照陳其邁 市府澄清未經同意
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區的無黨籍資深里長李有財，連同兒子李子森雙雙遭收押。只是李有財也被發現，曾經參加民進黨的市議員初選，更有合成與陳其邁的合照，遭到質疑，但高雄市府也火速澄清，說照片合成沒有經過市長同意，對於惡質抹黑，將依法提告。岡山碧紅里長李有財，涉嫌非法傾倒廢棄物，遭到羈押禁見。（圖／民視新聞）遭到聲押禁見，李有財的里長服務處只留下一個小縫進出，里民聽到消息也很驚訝，完全沒想到他會是垃圾山的主嫌，當地里民說，「他服務很好，我想說他怎麼可能做這種事情，真的看不出來。」李有財的里民服務很好，居民十分稱讚，也都很驚訝他竟然會是主嫌。（圖／翻攝畫面）檢警追查高雄月世界垃圾山，發現幕後主嫌是岡山區碧紅里長李有財，他與兒子涉嫌經營3間環保公司，在台南合法收運垃圾後，載到燕巢集運，接著人就在茶行指揮，將垃圾非法清運到月世界沿線，高達上百噸的家庭廢棄物，橋頭地檢署訊後，將李有財父子等四人，全都向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「李某父子及蘇某.施某，涉犯廢棄物清理法，向法院聲請羈押禁見。」李有財擔任當地五屆里長，曾以國民黨籍參選。（圖／民視新聞）只是李有財身兼資深里長的身分也成了藍綠攻防焦點，一張參選市議員的宣傳圖中，與陳其邁的合照，引起藍營質疑，但高雄府喊告，強調合成沒經過市長同意，國民黨立委陳菁徽說，「我是質疑他跟陳其邁市長的關係，但你今天提告我，你為什麼不去告這個號稱盜圖的人。」，但實際翻開紀錄，李有財從2002年起連四任里長，其中也曾用國民黨籍的身分當選，2018年因為脫黨參選市議員，遭到國民黨開除黨籍，2022年改參加民進黨的市議員初選失利，遊走地方藍綠。國民黨立委陳菁徽質疑李有財與高雄市長陳其邁熟識。（圖／翻攝畫面）如今爆出亂倒垃圾，民進黨也火速開除，民進黨高雄市黨部主委黃文益指出，「只是加入黨員，但是他爭取提名的時候，民進黨並沒有提名他，參加過里長或者議員，市長是公共財，從他的照片看起來就是個合成照片。」，民進黨立委邱志偉回應，「六、七成都是跟我掛聯合服務處，不只是他，後來他就是在地方上，我覺得比較複雜啦，因為我們不會去過問里長的事情。」共掛服務處的邱志偉也說，認為李有財背後很複雜，不過如今成了環保犯罪主嫌，也牽動藍綠敏感神經。原文出處：垃圾山主嫌里長合照陳其邁 高雄市府火速澄清未經同意 更多民視新聞報導該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」民視影音 ・ 23 小時前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 23 小時前
2028藍白合變數是他？郭正亮爆1狀況：柯文哲想住在南部
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談，圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合，成為關注焦點。媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中認為，「柯文哲一審判決」將是2028藍白合的關鍵，而這個時間點就在明年2月。前立委郭正亮爆料表示，柯文哲如果官司判10年以下，他想住在南部，可能也包括調養身體，甚至幫一些議員站站台之類。中時新聞網 ・ 1 天前
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計EBC東森新聞 ・ 23 小時前
2028一定是藍綠對決嗎？游盈隆爆柯文哲想法可能改變
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談落幕， 2028年總統大選是否藍白合，成為焦點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2028就一定是一對一、藍綠對決嗎？他認為未必。這裡面有一個重大變數，如果民眾黨前主席柯文哲沒有被法院確認涉及貪污治罪條例，甚至圖利等罪，他可能在2028年想法會改變。中時新聞網 ・ 1 天前
藍白會面真相曝光？他揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
政治中心／張予柔報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌日前進行首度公開會面，引發外界關注藍白在2026、2028大選是否能合作。雖然雙方都強調是基於政黨交流，但政治評論員吳崑玉點出，這場見面像是各自帶著不同盤算的政治動作，直言鄭麗文此時選擇與黃國昌會面，更多是為了安撫黨內焦慮；至於黃國昌主動釋出善意，則像是在為未來尋求新位置鋪路，喊出2026就要聯合政府，其實就是在討「副市長」的職位。民視 ・ 3 小時前
化身柯文哲分身跑攤！陳佩琪談官司心境
[NOWnews今日新聞]民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩辦公室今（22）日在北投舉辦園遊會，包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、前主席柯文哲的妻子陳佩琪都出席活動力挺，陳佩琪更與黃瀞瑩一起體驗製...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
藍白主席會面後 盧秀燕:相信他們會為國家帶來新契機
藍白兩黨主席日前公開會面，各方關注未來的藍白合作空間，台中市長盧秀燕今天（22日）表示，鄭麗文和黃國昌，都是以大局為重、有新思維的人，她信任黨主席，相信他們，一定會為藍白合、為國家帶來新契機。中廣新聞網 ・ 1 天前
最新民調！黃國昌新北市長夢碎：連他都輸 藍徵召李四川時間曝
民眾黨主席黃國昌近日展開校園巡迴演講，不過其在透明度上的「雙標」行徑，卻成為政論節目的討論焦點。三立《新台派上線》主持人李正皓質疑黃國昌一向高喊「公開透明」、連法庭也要直播，但校園演講卻連手機都不准學生拍，根本是「超速仔中的超速仔」。國民黨新北市議員林金結更揭露2個月前原本民調黃國昌贏劉和然，如今爆出狗仔風波，民調只剩劉的一半，更別提藍營熱門人選李四川，「我們完全沒有提到要讓」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4連霸里長搞出垃圾山！選丟「月世界」原因曝光
政治中心／楊佩怡報導高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區多處山坡地被不肖業者傾倒數十噸廢棄物案，經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，訊後父子倆等4人都遭到羈押禁見。至於為何要選在月世界丟棄近13噸的廢棄物，其中的背後原因也隨之曝光。民視 ・ 4 小時前
唱和北京？ 鄭麗文稱2028不一定有和平選舉 林飛帆：不知道她暗示什麼
[Newtalk新聞] 中國頻頻對台軍事施壓，甚至有不少人認為2027是北京武統台灣的時間點。然而，國民黨主席鄭麗文昨日專訪聲稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，那麼台灣不一定等得到2028年和平選舉，此話遭外界質疑在唱和中共。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了，不清楚鄭麗文發言是在影射或者暗示甚麼。 林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」發放情形，並接受媒體聯訪。針對鄭麗文發言，他表示，當國際社會都在討論中共對台的野心，特別是2027這個時間點，因此當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。 關於日本首相高市早苗「台灣有事論」發言，引發北京不滿，而中國也在黃海頻繁軍演，表達不滿。對此，林飛帆強調，我方都有密切關注中共在黃海相關軍事行動，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。 林飛帆表示，過去這段期間，中國頻對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使也公開聲援日本政府，並呼籲中國不要片面破新頭殼 ・ 1 天前
民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」
即時中心／黃于庭、陳治甬報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，尤其首都台北選戰備受外界關注。民眾黨目前於北市有4席議員，中正萬華、松山信義選區明年可望各多提名1人；不過，民眾黨並無規劃推派人選挑戰現任市長蔣萬安，外界關心若沒有「母雞」帶小雞，議員席次恐怕不保。對此，民眾黨主席黃國昌今（22）日自信喊話，他對議會席次「4+2全壘打」有百分之百信心。民視 ・ 21 小時前
柯文哲低調回中央黨部辦公？黃國昌這樣說
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲身陷政治獻金、京華城容積率案，9月裁定7000萬交保後維持低調，儘量避開媒體鏡頭。不過，民眾黨組織部副主任蔡君婷日前在社群上傳一張柯文哲背影照，且位置就在中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前