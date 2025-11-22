柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」

政治中心／綜合報導

中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌於19日會面，持續為2026年的「藍白合」布局。黃國昌20日受訪時證實，與鄭麗文多次會面沒問題，他同時預告，前民眾黨主席柯文哲在12月11日的京華城案言詞辯論結束後，將有更多公開行程，不排除以各種形式重回公眾視野。然而民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷日前在社群上分享柯文哲於台玻大樓的背影照，引發外界臆測是否準備重返中央黨部，黃國昌也針對這件事做出回應。

柯文哲「靜悄悄」回中央黨部辦公？黃國昌曝「復出動向」：他有自己的空間

黃國昌（右）表示柯文哲（左）未來可能以任何形式現身公開場合。（圖／民視新聞）

秘書行政部副主任蔡君婷日前PO出一張柯文哲坐在辦公室的背影照，並寫下「我前面的這位老先生，其終身學習的態度與精神，著實令人深感敬佩！」，照片中柯文哲正透過大螢幕學習AI課程，然而貼文僅上傳不到35分鐘就緊急被刪除，引發外界猜測。黃國昌今天（22日）出席黨內活動表示，柯文哲是黨內重要領袖，但民眾黨有既定制度，他做事非常謹慎，不便透露柯文哲目前工作的地點，因為畢竟牽涉到柯文哲他個人的選擇，僅表示柯文哲在同棟樓的個別工作區，「離我們非常近，有事情要討論隨時找得到他」，他強調柯文哲是在明確區隔的空間辦公，外界稱「悄悄回黨部」並不存在。

黃國昌（左）表示柯文哲（右）目前面臨的京華城案的司法攻防，相關司法壓力是首要考量。（圖／民視新聞）

然而現在三黨備戰2026年大選，外界也關注柯文哲是否會為黨籍候選人站台，黃國昌表示要看柯文哲自身規劃，柯目前面臨的京華城案的司法攻防，言詞辯論即將進入關鍵階段，相關司法壓力是首要考量。黃國昌表示，民眾黨明年縣市首長提名作業預計將於3月啟動，屆時火車即將開走，柯文哲在12月11日的京華城案言詞辯論結束後，將有更多公開行程，不排除以各種方式現身。被問到「柯文哲有給什麼意見？」，黃國昌回應「太多了啦，這個沒有辦法用簡單的問題可以回答完」，整個布局需持續地進行且縝密。

