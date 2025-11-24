柯文哲悄研究日聯合政府！疑想藍白合找「AI做這1事」

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲在被羈押一年後返家，妻子陳佩琪日前則透過社群發文，透露柯文哲都在家努力鑽研AI」。不過，民眾黨團主任陳智菡在近日的直播中就透露，稱黨內最近在研究日本的聯合政府，由於大多資料都是日文，於是柯文哲就請ChatGPT翻譯，沒想到ChatGPT的回應卻讓柯文哲相當不滿，嗆ChatGPT「這9字」。





陳佩琪日前享，柯文哲回家後幾乎整天埋首電腦前學習AI。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨立法院黨團主任陳智菡20日在黨副秘書長許甫Youtube頻道《許甫的方格子》中直播時，分享了柯文哲「與ChatGPT吵架」的趣事，陳智菡表示，最近民眾黨黨內在研究日本的聯合政府，但在看到合作的條約時，發現內容均為日文書寫，柯文哲便要求ChatGPT協助翻譯。

陳智菡分享了柯文哲與ChatGPT吵架的趣事。（圖／民視新聞網資料照）

不料，ChatGPT卻回「我可以幫你翻譯第一段」、「我覺得這裡面講的大概是什麼...」、「我覺得或許你用什麼樣的方式，可以更好理解」，但講了一堆卻仍舊不願意幫柯文哲把整個日文資料翻譯成中文。

柯文哲不滿嗆ChatGPT「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞甚麼繞」。（圖／翻攝自柯文哲臉書）





眼看ChatGPT沒路用，柯文哲相當不滿表示「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞」罵了ChatGPT一頓，雙方經過反反覆覆爭論好幾次後，ChatGPT就向柯文哲道歉，柯文哲則回「你下次不要再這樣了」，ChatGPT也答應柯文哲，「下次不會再這樣」。

