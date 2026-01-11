柯文哲想推「陳佩琪選台北市長」？黃國昌：佩琪醫師能力大家有目共睹

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨主席黃國昌11日下午舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，前主席柯文哲則赴嘉義跑行程，陪民眾黨嘉義市長參選人張啓楷拜票。柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文表示，「黃國昌口中的老大已經先被嘉義訂走了」，因此由她參加黃國昌的新北後援會成立大會。不過近日傳出柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，對此，黃國昌受訪時稱，「佩琪醫師的能力大家有目共睹、百分之百尊重她意願」。

黃國昌新北市後援會成立大會會前受訪。（圖／翻攝自黃國昌直播）

據《自由時報》報導，近日有傳出柯文哲似乎想讓妻子陳佩琪參選台北市長，許多小草也相當看好。對此，黃國昌受訪時表示，「在我眼中佩琪醫師從來都不只是柯文哲主席的另一半，在我眼中佩琪醫師就是佩琪醫師，我想以佩琪醫師的能力大家應該有目共睹，但選舉這種事情，百分之一百尊重佩琪醫師的意願」。

至於陳佩琪扮演「母雞」助選，黃國昌強調，「助選部分，我相信佩琪醫師絕對不會推辭，過去台灣民眾黨非常多的選舉，佩琪醫師也是一個非常強的母雞，全台各地到處去輔選」。

