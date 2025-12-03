柯文哲想搶黃國昌「這專利」？周玉蔻：黔驢技窮、幼稚無腦

政治中心／劉宇鈞報導

周玉蔻認為，柯文哲開始怪賴清德是黔驢技窮、幼稚又無腦。（圖／資料照）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪2日透露，近期她陪柯看一些卷宗，也找出當時被搜索的理由書，內容離譜詭異，柯文哲還稱，檢調去總統賴清德家搜一遍，絕對精采許多。媒體人周玉蔻認為，柯文哲耐不住寂寞，想搶下黃國昌甚麼事都怪賴清德的專利，這是黔驢技窮、幼稚無腦。

陳佩琪在臉書發文說，她和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到柯對去年被搜索、被羈押一年的憤怒和不滿。這幾天陪柯看一些卷宗，也找出了當初來搜索的那份理由書，內容離譜、詭異、瞎掰、莫名其妙，可說是兵分54路突襲搜索。

陳佩琪提到，柯文哲建議也去賴清德家搜索一遍，順便把賴親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對精采許多。她還怒嗆，「民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。

對此，周玉蔻以「聲勢太低，柯文哲和黃國昌搶生意？！」為題發文表示，聲勢與被關注度越來越低的柯文哲終於耐不住寂寞，搶下黃國昌的專利，操作「賴給清德流量術」了，柯此舉是黔驢技窮、幼稚又無腦。

周玉蔻直言，賴清德不會像柯文哲那樣四處收錢、帳目不清到被檢調54路搜索，再說，就算柯當檢察官下搜索令搜索賴清德和賴的親戚，最後搜索到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，而是一張又一張捐款收據，累積2、30年金額超過1億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據！

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

