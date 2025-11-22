「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合

​國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。

游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2026大選，藍白合幾乎已成定局，至於2028則仍存在未知數；游盈隆指出，如果柯文哲沒有被以貪污、圖利甚至收賄定罪的話，可能在針對2028大選的判斷上出現想法的改變，而如果柯文哲出來選，絕對會比2024大選更兇、更猛、更受歡迎。

至於2028總統大選，游盈隆坦言，其實從民進黨的角度來看，因為綠營「更擅長打一對一」，因此在外界普遍認為，綠營更希望三腳督，畢竟賴清德只要40%就能當選的同時，部分民進黨人士心目中最好的劇本，會是藍綠一對一，畢竟三腳督的選戰，通常要到最後一刻才見分曉。

