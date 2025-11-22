「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。
游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2026大選，藍白合幾乎已成定局，至於2028則仍存在未知數；游盈隆指出，如果柯文哲沒有被以貪污、圖利甚至收賄定罪的話，可能在針對2028大選的判斷上出現想法的改變，而如果柯文哲出來選，絕對會比2024大選更兇、更猛、更受歡迎。
至於2028總統大選，游盈隆坦言，其實從民進黨的角度來看，因為綠營「更擅長打一對一」，因此在外界普遍認為，綠營更希望三腳督，畢竟賴清德只要40%就能當選的同時，部分民進黨人士心目中最好的劇本，會是藍綠一對一，畢竟三腳督的選戰，通常要到最後一刻才見分曉。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 17 小時前
2028一定藍白合？他曝柯文哲充滿變數
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，藍白在2026年地方選舉...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
若非民進黨開除不會離開 鄭麗文：我是死忠、務實、天蠍座的人
國民黨主席鄭麗文過去曾為民進黨重要砲手經歷，對黨忠誠度屢遭質疑。鄭近日受訪直言，「當時民進黨居然要開除我，否則我在想我應該也不會離開民進黨」，可是在那樣的一個時刻，就是命運走到那裏，那就跟民進黨說掰掰囉。太報 ・ 5 小時前
內幕／卓榮泰討救兵沒用 韓國瑜不會再幫忙
[NOWnews今日新聞]行政、立法兩院因《財政收支劃分法》槓上，加上明年度總預算卡關，迄今仍未付委審查，行政院長卓榮泰找上立法院長韓國瑜協調，希望韓國瑜再度出面協助化解僵局，不過與韓國瑜熟識的藍委透...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一失足成千古恨？美國當年「2項決定」 把稀土主導權拱手讓給大陸
人工智慧（AI）資本支出牽動美國的經濟成長與美股表現，若缺乏在AI基礎建設中不可或缺的稀土，可能威脅相關展望。聯合新聞網 ・ 10 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 12 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
公投綁大選三讀過關 政院官員憂「邊投票邊開票」亂象恐再上演
立法院三讀修正公投法部分條文，再次賦予公投綁大選的法源。行政院方面表示，立院通過的修法，恐怕縮短公投議題的理性討論時間，...聯合新聞網 ・ 14 小時前
關稅協議即將拍板？傳台灣投資4000億美元 談判進度龔明鑫全說了
即時中心／黃于庭報導台美關稅進入最後磋商階段，先前公布暫時性稅率20%，我國政府持續爭取調降、不疊加，談判進度引發各界關注。英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指出台灣可能投資美國4,000億美元，台積電已承諾投資的1,650億美元也包含其中。對此，經濟部長龔明鑫針對談判進度做出最新回應。民視 ・ 20 小時前
高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本
日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...聯合新聞網 ・ 1 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
亂象頻傳 六都共享機車 現退燒隱憂
呼應淨零碳排放趨勢，六都近年陸續進駐共享機車，卻嚴重排擠停車位，且違停、酒駕等亂象頻傳，今年高雄Gokube、桃園iRent相繼退場，六都投放數有逐年減少趨勢，地方政府雖都支持發展多元運具，但共享機車未來發展已見隱憂。學者建議加強與大眾運輸串聯，發展「最後一哩」使用模式。中時新聞網 ・ 4 小時前
台北市選情太現實！游盈隆點名她可戰蔣萬安
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局備受關注，民進黨在台北市的人選尚未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達參選意願，不過，綠委王世堅、沈伯洋也被頻頻點名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被判10年以下恐衝擊藍白合？郭正亮曝「柯文哲動向」 頭號目標是這件事
針對媒體人吳子嘉在《董事長開講》節目中分析，民眾黨前主席柯文哲一審判決「將成藍白合變數」一事，前立委郭正亮透露，這個觀點確實是對的，不過據他（郭正亮）了解，柯文哲如果一審被判10年以下，會基於「調養身體」、「幫議員站台」的考量住到南部去。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，吳子嘉對於柯文哲將成藍白合變數的分析是對的，不過考量到判決書至少有300頁、辯論庭又落......風傳媒 ・ 18 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 1 天前