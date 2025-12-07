柯文哲惹怒陳佩琪！晚上急示好「看影片」又惹禍

政治中心／李汶臻報導

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城、政治獻金等弊案，在歷經1年的看守所生活後交保出關。自老公離開看守所後，愛妻陳佩琪不時就在臉書發文，更新阿北在家中的瑣碎日常實記。她今（7）日一早的最新貼文就分享夫妻二人在餐桌前爆發唇舌激戰的橋段，柯文哲反嗆一句「又沒叫妳一定要做飯」，讓陳佩琪當下氣炸並「罷工」做飯。阿北晚上急示好，豈料卻因播放「這段影片」再度惹毛陳佩琪。

柯文哲的愛妻陳佩琪今（7日）一早在臉書發文，除了針對台灣鯛檢驗烏龍事件發表看法外，也再度談及案情。她透過貼文再度替老公柯文哲遭求刑28.5年喊冤，更痛批「這整起案子就是『騙票搜索、無理由羈押、沒證據起訴』」。

陳佩琪加碼秀出更營養菜色「鮭魚蛤蜊豆腐蔬菜湯」，試圖力證自己的廚藝。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





陳佩琪接著話鋒一轉，分享夫妻倆因餐桌上近來經常出現螞蟻搬食物的景象，而爆發口角爭執的橋段。她透露，柯文哲看到蟻膠裝進小容器、放在餐桌上，一直碎碎唸個沒完沒了，陳佩琪不耐煩越講越大聲，兩人就這樣一言一語吵了起來。柯文哲還反嗆一句：「又沒叫妳一定要做飯」，讓陳佩琪當場氣炸，吃飯後就不再講話，並「罷工」不煮下一餐，還請柯文哲餓了自己到外面打餐去。





陳佩琪臉書最新貼文。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪）





而冷戰只持續半天，柯文哲到了晚上，或許是肚子餓壞了，假裝跑去跟陳佩琪討論事情兼報告行蹤，陳佩琪則將此舉「示好」。陳佩琪見老公暗示說他肚子餓、想吃飯，就「投降」又去煮。貼文最後，陳佩琪又加碼分享柯文哲因看一段影片、再度惹怒，她透露自己路過聽見影片播放「柯文哲整天和佩琪在家吃山藥排骨湯、玉米排骨湯…，你們覺得…」，讓她氣炸並心想「我又不是只會這些」。而不服輸的她，當天則秀出更營養的「鮭魚蛤蜊豆腐蔬菜湯」，試圖力證自己的廚藝。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

