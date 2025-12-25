即時中心／高睿鴻報導

前民眾黨主席柯文哲持續遭檢方緊咬，涉嫌於「京華城案」收賄，並因其審訊期間態度惡劣，具體求刑28年半；由於本案已於地院纏訟逾1年，故目前預計，明（2026）年3月底判決結果將出爐。不過，律師黃帝穎並不看好結局將有利於柯，他直指，柯文哲眼下至少面對「3大負面因素」，包括北市前兵役局長朱亞虎認罪行賄、前北市副市長彭振聲認罪圖利、以及「橘子（許芷瑜）」潛逃迄今未到案等，都對柯造成法律不利風險。

黃帝穎說明，貪污屬於重罪案，且本案由重金庭審理；另，法院也要求被告於宣判日到庭，本身即顯示，案件存在強制處分的高度風險。他也觀察到，從目前審理狀況來看，柯文哲恐面臨3大可預見的不利法律因素；其中，有兩項甚至是貪瀆致命證詞、另外，還有橘子潛逃迄今未到案。

快新聞／柯文哲慘了！京華城案明年3月將宣判 律師驚吐「3大致命關鍵」

律師黃帝穎。（圖／民視新聞資料照）

黃帝穎點出，朱亞虎持續認罪行賄、彭振聲也堅持認罪圖利；兩名關鍵人物的貪瀆證詞，依舊高度支撐檢方的指控。此外，關於京華城案相關金流與行政流程，至今仍未獲得合理且一致的說明。他還特別提到，「橘子」等重要關係人，至今還是潛逃未歸，因此，法院評估是否採強制處分時，勢必將此視為重要風險因素之一。

另一方面，黃帝穎分析庭訊過程時，也指出檢方已拿2023年11月柯傳給白委黃珊珊的私訊，其中提到「威京小沈已給過」；以及2020年3月，威京集團主席沈慶京確實於2020年3月，涉嫌找7員工向民眾黨捐210萬；而沈本人曾向檢方解釋捐錢動機，讓檢方判定與柯文哲願幫忙恢復容積率有關。雖然沈後來改口，但還是沒說明捐款動機、金流來源等。

而彭振聲持續選擇認罪，讓黃帝穎認為，他的證詞還是對柯構成威脅。當初彭證稱，柯文哲曾於「便當會」後，親下紙條詢問結論；然而，即使都發局清楚載明「恐涉及圖利」，柯還是為本案大開綠燈、親自行。因此黃帝穎判斷，許多證詞均指出，柯文哲涉嫌於明知圖利的狀況下，仍親自要求加速行政流程、甚至拍板定案。

