柯文哲憂台積電變美積電 許美華笑駁：沒有押時間、台美更緊密

許美華認為，台積電海外擴產是既定方向。（資料畫面）

《紐約時報》近日披露，台美關稅協議已接近完成，台灣輸美貨品關稅有望調降至與日、韓、歐盟同等級的15%，據傳談判條件包含台積電需承諾在美擴大投資增建5座晶圓廠。對此，產業界與政壇出現不同解讀，前民眾黨主席柯文哲憂慮此舉恐導致台灣產業鏈被掏空，讓台積電變成「美積電」，反紫光奇遊團成員許美華則直言這是非常可以接受的條件，認為台積電只是將原本就要做的事拿來當成談判籌碼。

許美華昨（13日）晚間透過臉書發文，首先對副院長鄭麗君領軍的談判團隊表示肯定。她分析，台積電目前產能嚴重不足，且受限於台灣土地、水電及人才資源有限，走向海外擴產勢在必行，特別是美國大客戶占比超過七成，因應地緣政治與分散風險需求，在美加碼設廠本就是既定方向。她強調，台積電承諾多蓋5座廠，實則是將「本來就要做的事」轉化為談判籌碼，且並未押下嚴格時間表，保留了相當大的彈性。

針對外界質疑台積電將被掏空為「美積電」的說法，許美華認為這是中國最想看到的輿論套路。她指出，只要台灣產能持續擴大，且最先進製程、研發與良率模型仍以台灣為唯一據點，台積電在全球佈局就不成問題。若台美供應鏈關係因此綁得更緊密，雙方將更趨向興衰與共，對台灣長遠戰略地位有利。

許美華最後忍不住揶揄，柯文哲2019年曾嘆「若中國切斷紅色供應鏈，台灣撐得住嗎？」然而事實上，中國半導體在2019年便敗相百出，紫光更是瀕臨破產邊緣，柯文哲發言猶如外行的「唬爛話」；如今柯文哲對台積電的評論，只怕又將成為「穿越時空的笑話」。





