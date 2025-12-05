即時中心／高睿鴻報導

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌近期雙雙深陷司法風暴，即便如此，為凝聚支持者向心力，兩人昨（4）天仍合體、拍攝直播節目。柯文哲當場坦言，最近對黃國昌有點擔心，有時收看各家網路及電視節目，都會覺得黃「一副快被抓的樣子」；尤其是交保後的3個月，越看越擔心，發現每台都在罵黃國昌。因此他也向黃發問，「你都不怕嗎？」；對此，黃國昌則宣稱，這些手法只是為了消解他揭弊的正當性。

黃國昌稱，如果他真的因此害怕，就會落入「他們要的境地」，因為政敵想消解他監督政府的能量、削減其揭弊的正當性，這是最重要的兩個目標。黃又嗆，這些媒體只是每天往他身上潑糞、潑完了就跑、每天都有新題材，就是為了讓他疲於奔命、將所有精力都浪費在這些「狗屁倒灶」的事情上；同時，也是為了削弱其監督力量及揭弊正當性。

接著，黃國昌繼續宣稱，與其說會害怕，不如說覺得愧疚。「為什麼愧疚？他們現在不是只有搞我，還搞我太太、搞我小孩、搞我辦公室主任、搞我的助理，鋪天蓋地的打」，他宣稱說。黃國昌續指，最近讓他很難過的一件事，就是他妻子因為很照顧小朋友，所以跑到學校園遊會幫忙、穿上恐龍裝與其他小孩同樂；沒想到，竟然有人刻意去偷拍照片，然後在社群媒體張貼、羞辱。「我老婆傳那個截圖給我，我心裡難過的不得了」。

快新聞／柯文哲憂喊「你一副快被抓的樣子」！黃國昌怒了：他們還搞我太太

民眾黨主席黃國昌（左）與前主席柯文哲（右）於直播節目合體。（圖／翻攝自柯文哲YouTube）

黃國昌宣稱，他老婆時常在學校幫忙，看到老師很辛苦、學校預算不夠，就會幫忙捐款、協助營養午餐事宜、課後輔導等。因此，看到妻子被這樣對待，自己回家後滿懷愧疚，也不禁憤怒地說：「這種側翼太多，很好用，他們冷血到什麼程度？我發現，根本不用期待那些人講道理，也不需要跟他們討論人性的問題，因為他們根本沒有人性；連你（柯文哲）父親過世的事情，他們都可以拿出來詆毀、消費！」。

對此，柯文哲則說，黃國昌最近簡直變成「爐主」，節目轉來轉去，每台都在罵黃；甚至，打擊國民黨主席鄭麗文的力道，都沒有打黃國昌用力。柯文哲續稱，他一年前也曾經歷類似的事情，很多人一直提醒，他有可能被抓；但當時自己卻想，「開什麼玩笑？我又沒有做什麼壞事，我緊張什麼？」，結果後來真的慘遭羈押1年。因此，他才會向黃國昌詢問，難道後者都不怕嗎？

對此，黃國昌則坦言道，在傳統媒體上，民眾黨確實較為弱勢；他宣稱，白營推動了很多重要改革及法案，然後想辦法尋求其他政黨支持，最後才三讀通過，最終卻都在媒體上被邊緣化。

