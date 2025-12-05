柯文哲憂黃國昌「吹牛D槽很滿」被抓走 談2026藍白合「別再讓%」！

民眾黨前主席柯文哲4日晚間首度復出直播，合體現任主席黃國昌，只是談到2024年總統大選藍白整合失敗，柯文哲似乎怒氣未消，直指當時要他讓3%、6%，喊話之後大選「別再讓趴」；黃國昌今（5）天在立院受訪時強調柯文哲沒下指導棋，國民黨立院黨團總召則再度喊話，藍白必須在2026年大選獲得最大勝利。

柯文哲久違露臉秀腳鐐 直播前自拍向司法機關報到

柯文哲首度復出直播合體黃國昌，鏡頭前秀腳鐐，直播前還得自拍先向司法機關報到，他笑稱黃國昌現在是「爐主」，打鄭麗文都沒有打黃國昌用力，一副黃國昌快被抓去的樣子，他還透露檢調手法，檢察官就先騙搜索票再去搜索，擔憂黃國昌還在外面吹牛說什麼「D槽很滿」，「你愈是這樣檢調愈有興趣，我這個D槽不滿的沒什麼，他就用這招」。

廣告 廣告

柯文哲秀腳鐐。圖／台視新聞

久久沒在鏡頭前說話，柯文哲談話明顯有點卡，但交保在外高調談司法，是否引發採紅線疑慮，更劍指總統賴清德先前紐約時報專訪時拋橄欖枝，說「台灣樂意幫中國解決經濟問題」，再度開酸，直說「通匪」！

民進黨吳思瑤回應，只為了罵民進黨、只為了罵賴清德而開直播，怎麼都把課題轉到批評執政黨而已。

2026藍白合？柯文哲：別再讓3%、6% 傅崐萁：獲最大勝利

先前黃國昌和國民黨主席鄭麗文高調會面，藍白合再成在野黨最大話題，但柯P再提2024年，雙方民調認知不同、整合失敗，似乎怒氣未消！

柯文哲直言，不要再像2024年每天把戲很多，不要再讓分，讓3%、讓6%，大家全民考統計數字，黃國昌安慰說「那一頁都翻過去了」，而今天他也說，不會有什麼策略的轉變，一直都有在討論有什麼好下指導棋的問題。

國民黨立院黨團總召傅崐萁則喊話，2026必須要藍白合，獲得最大的勝利。白主席、藍黨團總召口徑一致，但民眾黨前主席的怨言是否影響未來在野合作，也成為變數。

台北／陳蜀強、馮浩宇、班瑪旺嘉、郭致汎 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

李四川參選態度轉變！曝「板橋阿嬤」打氣 挨酸：落跑都牽拖阿嬤

李四川選新北首鬆口！「黨內要初選會參加」 2026民調都贏

民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 待國民黨人選底定再挑「最強團隊」