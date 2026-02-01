柯文哲成藍白合最大變數？趙少康：他智商高、意見多

民眾黨前主席柯文哲（左）、民眾黨主席黃國昌（中）、中廣前董事長趙少康（右）。 圖：周煊惠 / 攝

中廣前董事長趙少康今（1日）現身民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部開幕，對於民眾黨前主席柯文哲近期對國民黨有些批評，甚至指藍營朋友「很玻璃心」，被問到是否覺得柯對藍白合態度曖昧，恐成未來最大變數？趙少康說，柯本來想法、意見就較多、「智商高嘛」，但強調整體大目標還是一致，「我想柯主席應該有這樣的胸襟，跟這樣的氣度才對。」

趙少康上午出席黃國昌設於新北市新莊區的新北長競選總部開幕，並接受媒體聯訪，被問到是否覺得柯文哲近期對藍白合態度有些曖昧，是否恐成藍白合最大的變數？趙少康指出，柯文哲的態度，「他本來想法比較多、意見比較多，智商高嘛！」不過，柯昨天也講了，說從大局講還是要合，「我覺得這就好了」，從大局來講，也是這樣。

趙少康認為，不要說不同的黨，不同的人都會有不同意見，何況不同黨？所以有不同意見正常，而且並不壞，看誰的意見比較好，但整體大目標還是要一致的，「我想柯主席應該有這樣的胸襟，跟這樣的氣度才對。」

媒體追問，趙少康之前說柯文哲「怕藍白合」？趙少康否認稱，「我沒有說他怕藍白合，沒有。」趙少康強調，柯文哲基本上當然就是有他自己的想法，特別從看守所出來以後，可能有很多的感觸啦。

趙少康指出，不管怎樣，個人事小，大局比較重要，整個國家比較重要。你看民進黨現在執政好不好？好就繼續做，不好就換人換黨，民主政治就是這樣的。

