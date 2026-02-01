柯文哲成藍白合最大變數？ 趙少康：他智商高.意見多

新北市 / 綜合報導

2026新北市長之爭，民進黨立委蘇巧慧早已起跑多時，而民眾黨方面，黨主席黃國昌今(1)日正式成立競選總部，不只前黨主席柯文哲，連國民黨戰鬥藍發起人趙少康都到場相挺。而被問到是否覺得柯文哲對藍白合態度曖昧，恐成未來最大變數？趙少康認為，柯文哲智商高，本來想法、意見就比較多，能合就好。但柯文哲致詞時，批評新北交通跟居住環境改變太慢，需要黃國昌；看來藍白合之前，雙方依舊話中有話。

民眾黨主席黃國昌參選新北市長起手式，競選總部率先成立前主席柯文哲當然要力挺，現場也有不少藍委送花籃祝賀，戰鬥藍發起人趙少康更親自到場，但在台上致詞也突然曝光藍白合時程，戰鬥藍發起人趙少康說：「你如果問我，我認為國民黨就是李四川，春節之前國民黨決定人選，國民黨跟民眾黨三月應該會，協調好到底誰出來。」

強調一定要推出最強的，但作為「藍白合」曾經破局的2名當事人，柯文哲趙少康，嘴上似乎依舊互不相讓，戰鬥藍發起人趙少康說：「柯主席他態度，他本來想法比較多意見比較多，智商高嘛，整個從大局講還是要合嘛，我覺得，就好了。」民眾黨前主席柯文哲說：「我是覺得新北市的交通，居住環境，還是改變得太慢，那如果新北要進步更快，就需要一個全新的政治人物，新北市需要黃國昌。」

畢竟藍白還沒合雙方話中有話，但另一邊民進黨立委蘇巧慧早已起跑多時，週日一早找來綠委李坤城前立委陳柏惟掃街，持續和鄉親搏感情，前立委陳柏惟VS.立委(民)蘇巧慧說：「真的有心要來服務市民，希望我們新北市可以給巧慧一個機會。」立委(民)蘇巧慧說：「下個禮拜起我也會開始，陸續推出政見，未來競選總部的部分呢，如果我們找到適當的地點也會跟大家報告。」

不著急成立競總，而是持續維持步調穩紮穩打，2026新北選戰倒數300天，三方人馬各自為戰。

