柯文哲成藍白合變數？ 鄭麗文：不認為柯是惡意影響藍白合作

民眾黨前主席柯文哲。李政龍



記者周志豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲近日發言屢衝擊藍白合，引發質疑。國民黨主席鄭麗文今受訪緩頰，表示柯自從出來後，很快速重新適應、了解現在的政治水溫與氛圍，會當成正面因素，不會認為他是惡意影響藍白合作，用心還是好的。

但鄭麗文也提醒，民眾黨泡沫化與否不一定與藍白合不合有關，說不定不合泡沫化更快，各種可能性都有；小黨有危機意識要自己考慮，互動過程都彼此尊重，也會為彼此考慮，才能讓兩黨合作走的更穩當。

鄭麗文說，柯文哲有特別的人格特質，心直口快，但到目前為止不認為是危機，而柯點出的很多問題，本來在推動藍白合過程也應考慮的到，心中都有數；如何讓一加一大於二，又保有各黨特色，都要能關照到。

鄭麗文表示，若兩黨合作只是一黨無窮盡付出，合作不會走得長，大家共同目標是2028年政黨輪替，若走走民眾黨不見，也不是我們樂見的，至目前為止與民眾黨主席黃國昌溝通暢通。

鄭麗文也透露，智庫合作上也納入很多民眾黨長期的論述與主張，民眾黨也能接納國民黨主張，最後最大贏家是人民，因兩黨都努力帶給人民最好的政策與人選，只是過程中，只要有人就有複雜問題。

