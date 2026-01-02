柯文哲才說她每天寫臉書「我很頭痛」 陳佩琪不甩：偏要寫

柯文哲今才說老婆每天寫臉書讓他很頭痛，晚間陳佩琪就發長文回應。（翻攝陳佩琪臉書粉專）

前民眾黨主席柯文哲，為了協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》，今（2日）前往立法院拜會國民黨、民進黨黨團，期間被問到妻子陳佩琪寫文透露，因官司背債破千萬、賠掉退休金等，柯文哲對此表示「她每天都要在家裡寫臉書，我很頭痛」，晚間陳佩琪不甩老公，直言「我偏要寫， 而且寫更多更長」。

柯文哲因涉京華城案遭收押1年多，期間陳佩琪時常透過社群發文抒發感想，即使柯文哲已交保也保持寫文習慣，跨年當天她還寫文透露，家中因為官司背債破千萬、賠掉退休金，為此許下新年願望是找份新工作維持夫妻生計等，柯文哲今被問及此事，他笑稱，「我跟陳佩琪講說好歹要賺一點生活費，有啦她很努力在找工作」、「不然她每天都要在家裡寫臉書，我很頭痛」 。

廣告 廣告

陳佩琪晚間再度透過社群發聲，劈頭就以「頭痛是吧？叫我不要寫， 我偏要寫， 而且寫更多更長…」回應先生，她表示，「歷經了去年的司法迫害，從裏頭學到了很多，想法也有很大的改變…」，並提及過往帶著年邁婆婆上法院旁聽，主要是為了先生能因爸爸的告別式解除禁見。

陳佩琪表示，那段時間在法院上，「人家要怎麼羞辱我們，隨他高興，我們的人權根本是個屁」 ，她透露，原先據理力爭，是被先生使個眼色壓了下來，為的是：「我們不要去求人…」；陳佩琪表示去年常跑去法院旁聽，還學到進法庭要關手機、法官到庭要起立、庭內不能拍照錄音錄影、退庭後不能大聲說話等。





更多《鏡新聞》報導

陳佩琪年度回顧「人生最tough」 曝官司背債破千萬、新年要找工作

1.25兆國防特別預算遭擋 沈伯洋曝「藍白喊沒資料」背後盤算

黨工休假！王婉諭親繪徵才圖卡 時力「104找候選人」列7條件