柯文哲打官司「負債數千萬、賠光退休金」 陳佩琪新年願望：找工作維持生計

陳佩琪的新年願望是找份工作維持夫妻生計。（本刊資料照）

2025最後一天，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪在臉書有感而發，感嘆今年是她生人中最難熬的一年，除了柯文哲莫名其妙被冠上罪名關進北所，這場官司也害他們賠掉多年積蓄、負債數千萬，所以她2026的新年新希望，就是能再找個工作維持夫妻生計。

陳佩琪今（31日）發文表示，今年是人生有史以來最tough的一年，柯文哲莫名其妙被冠上圖利、貪汙罪名抓去關，一整年被上銬，豬狗不如地被在北所和北院間拖行，不解為何在沒有犯罪證據下，法院仍相信檢方說法，感嘆法律實在叫人不懂。

廣告 廣告

而她自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，就是嚎啕大哭，這一年常常想著有沒有機會再看到明天的太陽。看著國家四分五裂，她不禁想問「民進黨為何總是正事不幹， 滿腦子想要害人呢？」

為了替柯文哲打官司，陳佩琪表示夫妻倆賠掉了累積多年的退休金，如今已負債數千萬。所以她現在最大的願望、也是新年新希望，便是期盼自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。

更多鏡週刊報導

中國職棒熱身賽開打 選手竟對直播鏡頭「微笑比中指」

運動部要發錢了！共60萬份500元運動幣 16歲以上都能抽

承德艦爆職場霸凌「寫報告無法出海？」 海軍表達遺憾、澄清非因調查留港