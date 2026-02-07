柯文哲打一針心跳剩30多！陳佩琪曝「攝護腺手術」緊急狀況：擔心到不行

前民眾黨主席柯文哲因京華城等案被羈押1年後交保返家，值得注意的是，針對京華城案偵辦檢察官林俊言，涉對被告沈慶京偵訊有不當行為，檢評會認定其單獨接觸沈慶京、未通知律師等違失，將移送新北檢行政監督。對此，質疑檢評會清放的柯文哲太太陳佩琪6日再於臉書批評，評鑑都不成立了，最終就算確定有問題，也只是影響林俊言的晉升和獎金，難怪台灣司法也會被人民看不起；另外，她更透露，柯文哲曾動過攝護腺手術，且心跳一度只剩30多。

陳佩琪提及先前的貼文表示再度質疑檢評會，指林俊言不正訊問、竄改筆錄等侵犯被告的權益， 構陷嫌疑人，有失公正，嚴重違法，應該撤職查辦才對，難道拿國家俸祿做這種事還不夠嚴重？更可笑的是裁決竟是決定發給新北地檢署審理，等同自己人審自己人？自家人辦自家長官？無可信度可言，且評鑑已不成立，最後可能就沒事了，「難怪台灣司法會如此脆弱，知法犯法的人做這種事應該罪加一等，否則就是官官相護、司法才會被台灣人民如此看不起！」

林俊言不當訊問？陳佩琪： 沈慶京曾被 粗鐵鍊限制在床上 ​

陳佩琪爆料，柯文哲2025年底交保後出庭，回來時一臉鐵青甚至偷偷拭淚，說是出庭以來最難過的一天，因為威京集團主席沈慶京律師透露快80歲的沈慶京在重病住院治療期間，卻被林俊言下令用粗鐵鍊把雙手雙腳捆綁在床的鐵欄杆上。陳佩琪回憶，前立委邱毅曾問，柯文哲2025年3月開刀時，她為何不能進去看？實際上是可以的，只要等法官裁定即可，然而法官不好找，「法警一直要我再等等、再等等。」

​陳佩琪提到，柯文哲數次再台大醫院接受小手術，一次是心導管檢查，但術後在恢復室時，腹股溝傷口大量噴血；還有一次攝護腺手術，打了Propofol（麻醉劑）到觀察室心跳卻剩下30多， 雖然血氧沒掉， 但當時她擔心到不行，眼睛一直盯著監視器，手術後有家屬陪伴很重要啊，有事可以求救，「但我卻不行」。至於政治獻金案，陳佩琪感嘆，柯文哲受訪時曾說，「我沒有要比別人更多的特權，就公平就好。」台灣一直以來都有選舉，「將來他們要用同樣的標準、去追究過去的候選人、還有去處理未來的候選人嗎？」

