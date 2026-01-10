柯文哲扯反代孕「為反而反」！林月琴打臉白棄守：黃國昌快閃5分鐘就走

記者楊士誼／台北報導

代孕修法引發爭議，民眾黨主席柯文哲更在記者會上將反對意見說成「未反而反」。民進黨立委林月琴今（10）日痛批，柯文哲口口聲聲說代孕是優先法案，但有多少民眾黨委員到場發言？連黃國昌也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到五分鐘。她也抨擊，柯文哲把質疑說成「為反而反」。難道提出聯合國的報告和其他國家面臨的現況不是務實討論？提出衛福部的風險評估不是科學？

林月琴表示，民眾黨發了一張圖回應我在人工生殖法審查時的疑問，她當時問，包含聯合國及有在實行代孕的國家，都有指出代孕出生的嬰兒被販賣、遺棄的問題，應該如何防範？民眾黨的回覆卻是「販賣棄養本身就違法」。「我超級傻眼，用幾個字就有辦法解決這個問題？」何況這違背了公共政策討論的核心，立法者應該要用制度窮盡所有可能、預防所有風險、而不是等孩子被傷害再處罰。然照民眾黨「先過再說」的邏輯，以後有小孩被販賣，再來加重刑期預防？為什麼不能在根本上預防？

林月琴強調，兒童權利的核心是「最佳利益原則」，而不是「出事後誰去坐牢」。如果一個制度已知會讓某些孩子在出生時就面臨被拒收的風險，那本身就違反兒童權利公約的精神。關於人工生殖審查時，他們非常嚴謹、仔細的提出疑慮、和大家討論，卻又被柯文哲說成「為反而反、不給討論」。她反問柯文哲，提出聯合國的報告和其他國家面臨的現況不是務實討論嗎？提出衛福部做的風險評估報告不是科學嗎？「你要不要先看一下：那天委員會審查現場，誰是全程坐到底？」

林月琴批評，柯文哲口口聲聲說代孕是民眾黨優先法案，那天到底有多少民眾黨委員到場、發言捍衛？連柯文哲託付的黃國昌也只是快閃發言，講完就收書包走人，停留不到五分鐘。民眾黨的優先法案，先被民眾黨立委棄守；接著又來斷章取義，把民進黨從各個角度、理性且團結捍衛政院版本的發言，說成別的故事。「而且當天召委規則很清楚：有舉手，就讓你充分發言」。

林月琴也表示，柯文哲跟民眾黨要不要把那天藍白委員相挺的發言剪一剪、完整放出來，「讓大家一起聽聽你們支持捍衛的理由。還是你根本找不到更多藍白委員的發言？」

