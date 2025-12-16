柯文哲批京華城案「政治偵防」女檢反擊：不是笑罵由人、唾面自乾

台北地院審理前台北市長柯文哲等人涉入京華城等案，進入言詞辯論階段，圖為15日前台北市長柯文哲出庭。(資料照，記者羅沛德攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇遭控收受威京集團主席沈慶京數千萬元賄款，涉嫌以捐款之名，透過多家關係企業分散金流，捐入其與辦公室執行長王尊侃所掌控的5個協會，藉此掩飾行賄、維繫不當關係。承辦檢察官陳思荔今論告談及行政會議與市長行事曆時，指相關紀錄皆有存檔並作為證據，過去卻一再被攻擊為政治偵防，當庭一度情緒湧上，「檢察官不是笑罵由人、唾面自乾。」

台北地檢署起訴指出，沈慶京以6張支票，合計金額高達4500萬元，分別捐入中華華夏希望關懷協會、中華格鬥協會、中華技擊協會、台北市綜合格鬥協會及台北市城市發展促進會等5個協會。檢方認定，相關協會實質上均由應曉薇及王尊侃所掌控，屬「假捐款、真行賄」，為掩飾不法對價關係而設計的金流安排。

廣告 廣告

檢察官陳思荔指出，應曉薇自2016年起，即多次就京華城土地案向時任台北市長柯文哲進行協調，並在市政總質詢前，安排都發局長林洲民參與相關會議；直至2017年8月21日，京華城容積率已調高至560%，期間更已知京華城提起行政訴訟，進一步增加土地利益。

陳思荔續指，2019年間沈慶京規劃拆建京華城大樓，應曉薇再度出面協助爭取高達12萬0284平方公尺的開發量體，並為此與吳順民一同拜訪前副市長彭振聲及時任都發局高層黃景茂，相關往返行程均可由市長行事曆與行政紀錄相互勾稽佐證。

不過，陳思荔在說明行事曆證據時，話鋒一轉，直言這些明確存檔的行政紀錄，卻被外界甚至被告指控為「政治偵防」。她語氣微慍地表示，「但卻被柯市長說成是政治偵防。檢察官不是笑罵由人、唾面自乾；檢察官講的是證據，做好自己本分工作而已。」

陳思荔也強調，應曉薇對京華城案的高度介入，從2019年3月10日與柯文哲的「便當會」、同日及後續多次約見市府高層的紀錄中皆清楚可見，相關行為並非單純民代服務，而是與金流、決策結果高度連動，請法院從整體脈絡審酌其不法對價關係。

陳思荔今自上午11時起即就應曉薇涉案部分進行完整論告，歷時1、2小時，至中午過後、約下午1時左右結束應曉薇相關指控與證據說明；法庭隨後休庭。合議庭訂於下午2時續行開庭，陳思荔將接續就同案被告吳順民涉案部分進行論告。

【看原文連結】

更多自由時報報導

食髓知味！朱亞虎咬沈慶京政治獻金柯文哲 再爭12萬平方公尺容積

沈慶京推人頭政治獻金 女員工拒代捐被勸：年輕人要支持民眾黨

柯案大辯論》檢方今可望論告完畢 柯文哲下午起答辯

檢控親開京華城後門「知情圖利」！柯文哲急插嘴喊2字被審判長制止

